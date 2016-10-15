 Genç ‘efendi’ler yarın Arena’da – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Genç ‘efendi’ler yarın Arena’da

    Genç ‘efendi’ler yarın Arena’da
    'ın genç futbolcuları Utku Yuvakuran, Oğuzhan Aydoğan, Muhammed Enes Durmuş, Hamza Küçükköylü, Eslem Öztürk, Fatih Aksoy ve Sedat Şahintürk, Kartal'ın bu seneki yeni sloganı olan "efendi" tişörtlerini giyecek ve Vodafone Arena Kartal Yuvası'nda taraftara imza verecek. 16 Ekim Pazar günü düzenlenecek imza töreni saat 15.00'te başlayacak.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:42
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