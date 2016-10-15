 Çiçeklerle karşılandılar – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Çiçeklerle karşılandılar

    Çiçeklerle karşılandılar
    kafilesi, Kayseri'de çiçeklerle karşılandı. İstanbul'dan gelen siyah-beyazlı kafileyi Kayseri Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, Şenol Güneş ve futbolculara çiçek vererek onlarla fotoğraf çektirdi. Takım lehine tezahüratta bulunan taraftarlardan bazıları meşale yaktı. Kafile, güvenlik önlemleri altında, kentte konaklayacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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