 Caner’den çok özel paylaşım – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Caner’den çok özel paylaşım

    Caner’den çok özel paylaşım
    'ın tecrübeli yıldızı Caner Erkin, sosyal medya üzerinden ilginç bir paylaşım yayınladı. Elinde yavru bir köpek bulunan Caner Erkin "Güzel kızım mila hoş geldin aileye" şeklinde bir yazı ile fotoğrafı yayınladı. Öte yandan Beck de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Milli Takım arasında güç depoladık. Şimdi lig ve Avrupa'daki sınavları iple çekiyoruz!" notunu yazdı.

    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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