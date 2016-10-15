 Beşiktaş taraftarı Göztepe’de yok! – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    taraftarı ’de yok!

    Beşiktaş taraftarı Göztepe’de yok!
    İzmir Valiliği İl Güvenlik Kurulu'ndan taraftarına izin çıkmadı. Kurul, 19 Ekim Çarşamba günü oynanacak -Beşiktaş Mogaz hentbol karşılaşması için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda; Göztepe kulübünün önceki maçlarında yaşanan tribün olaylarını gerekçe göstererek misafir takım seyircisinin salona alınmaması yönünde karar aldı.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:49
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