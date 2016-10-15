 Atiba'ya büyük sürpriz – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Atiba'ya büyük sürpriz

    Atiba'ya büyük sürpriz

    ?'ın tecrübeli futbolcusu , karşılaşmasıyla siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

    'daki 100.maçını galibiyeti sonrasında canlı yayında yayıncı kuruluşun hazırladığı pastayı keserek kutladı.

    Ligde daha önce 99 maç yapan Hutchinson, 5 de gol kaydetmişti.

    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:27
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