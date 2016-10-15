Atiba'ya büyük sürpriz
?Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.
Atiba Hutchinson Beşiktaş'daki 100.maçını Kayserispor galibiyeti sonrasında canlı yayında yayıncı kuruluşun hazırladığı pastayı keserek kutladı.
Ligde daha önce 99 maç yapan Hutchinson, 5 de gol kaydetmişti.
Ligde daha önce 99 maç yapan Hutchinson, 5 de gol kaydetmişti.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Volkan kaybı
Toplam 2
Yorum
milli takımda milli takımda yüzdesi kaç volkan babacan ın ? ben söyliyim , 2 toptan birisi gol oluyor. son 15 sene ortalamaya bakacaksın 5-6 maça değil
- 38’lik Drogba’ya sürpriz talip
Toplam 2
Yorum
100 beşiktaş fenerbahçe çels
- Kayserispor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM)
Toplam 6
Yorum
mehmet 49 kerim frei nıye kanatta oynatmıyo da necıp i oynatıyo
Atiba'ya büyük sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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