Sözleşmesi 4 ay dondurulan gurbetçi futbolcu, “Zamanı geldiğinde, her şeyi anlatacağım. O zaman insanların ağızları açık kalacak” ifadesini kullandı.

Beşiktaşlı oyuncu Veli Kavlak, sakatlığı ve yaşanan süreç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Haber1903'e konuşan Veli, tedavi sürecinin iyi geçtiğini belirterek, "Ameliyat çok iyi geçti, tedavi sürecindeyim. Haftaya çarşamba koşmaya başlayacağım. 6 hafta sonra ise tam 3 ay dolmuş oluyor ve ondan sonra yine sahalardayım. Sözleşmemi 4 ay dondurduk. Tek hedefim iyileşip sahalara dönmek ve eski formumu yakalamak. Onu da başaracağımı biliyorum ve her gün çalışıyorum" diye konuştu.



Yaşanan bütün olayları zamanı geldiğinde açıklayacağını belirten Veli Kavlak sözlerini şöyle tamamladı: "Zor dönemlerden geçtim, çok zor günler atlattım. Ama hep çalıştık, mücadele ettik, bazen olmadı ama hiçbir zaman pes etmedim, etmeyeceğim de. Geri döneceğim. Bu son ameliyat. Neden bu kadar çok sürdü, neler yapıldı, ne olaylar oldu, kimler ne yaptı? Zamanı geldiğinde hepsini tek tek açıklayacağım. O zaman bütün insanlar gerçek olayları duyacak, ağızları açık kalacak. Ama daha zamanı var."