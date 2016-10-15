Aboubakar zoru başardı

Beşiktaş'ın gol için Kayserispor'u baskı altına aldığı 34. dakikada Aboubakar, müsait durumda topu ağlara yuvarlayamadı.

Cenk Tosun'un ceza sahası içerisinde kafa vuruşu kaleci Muammer Yıldırım'dan döndü, dönen topa Aboubakar altı pas içerisinde vurdu ancak meşin yuvarlak yine kaleci Muammer tarafından önlendi.





TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ

Aboubakar'ın kaçırdığı %100 gol fırsatının ardından siyah-beyazlı taraftarlar da adeta çılgına döndü. Beşiktaş'ın Demba Ba ve Mario Gomez'den sonra Aboubakar transferiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı görüşünde birleşen siyah-beyazlı taraftarlar, "Aboubakar, Allah'tan kiralık" yorumunu yaptı. İşte Aboubakar'ın kaçırdığı gole yapılan tepkiler:



-Holosko kendisi rakibin içinden geçebileceğine inanırdı, abubakar da yeterince sert vurursa topu kalecinin içinden geçirebileceğine inanıyor.



-Geçen sezon Sosa ve Mario Gomez ikilisini hayranlıkla izlerken şu an forvet hattında Cenk ve Aboubakar'ın dramını izliyoruz. Kabus mu bu.



-Biz bu aboubakar'ı gol makinası diye aldık çamaşır makinası çıktı arkadaş iyi mi.



-Amokachi diye aldık, Ali Lukunku çıktı. #Aboubakar