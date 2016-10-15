 4 şişe serumla ayağa kalktı – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    4 şişe serumla ayağa kalktı

    4 şişe serumla ayağa kalktı
    'ta ağır bir gribal enfeksiyon geçiren savunmanın belkemiği Dusko Tosic'e uygulanan serum tedavisi işe yaradı. Dört şişe serum yiyen Sırp savunmacının tamamen iyileştiği ve maçında takımdaki yerini alabileceği belirtildi. Gökhan Gönül ve Adriano'nun da oynamasında herhangi bir sakınca kalmadığı öğrenildi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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