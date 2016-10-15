"10 kişi kalmalıydı"

Siyah beyazlıların birçok önemli pozisyona girdiği ve kaleci Muammer'i geçemediği ilk 45 dakikayı NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen yorumladı.

"0-0 BİTMESİ MUCİZE"

Beşiktaş'ın eksiklerden ötürü alışılagelmiş düzeninden farklı bir sistemle oynadığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş alıştığımız düzenin dışında oynuyor. Onun dışında ilk 45 dakikada bir deplasman takımının girebileceği kadar pozisyona girdiler. Kayseri'de 4 tane ofansif adam var ama tek pozisyona girebildiler. Bu da Beşiktaş'ın lehine. Kolay pozisyona girebiliyorlar. Ancak kaleci Muammer'in müthiş kurtarışları var. İlk yarıda Caner Erkin çok etkiliydi. Ömer Şişmanoğlu oyuna girerse gol atar." ifadelerini kullandı.

"HÜSEYİN GÖÇEK'İN HATALI KARARLARI"

Rıdvan Dilmen ilk yarıda Hüseyin Göçek'in de hatalı kararlar verdiğini söyledi. Dilmen, "Devrenin sonunda Necip'e yapılan hareket net kırmızı kart. Hakem sarıyla geçiştirdi. Ayrıca Beck ve Nakoulma arasında ceza sahasının hemen dışında bir pozisyon var. Orada Beck, Nakoulma'nın ayağına basıyor. Sarı kart ve faul olmalıydı." dedi.