 Oğuzhan antrenmana katılmadı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Oğuzhan antrenmana katılmadı

    Oğuzhan antrenmana katılmadı

    , maçı hazırlıklarını tamamladı.

    , Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ile son buldu. Antrenmana bireysel çalışan Oğuzhan Özyakup katılmadı.

    Siyah-beyazlılar bu akşam 17.30'da özel uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 17:31
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