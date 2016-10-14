Oğuzhan antrenmana katılmadı
Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ile son buldu. Antrenmana bireysel çalışan Oğuzhan Özyakup katılmadı.
Siyah-beyazlılar bu akşam 17.30'da özel uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ile son buldu. Antrenmana bireysel çalışan Oğuzhan Özyakup katılmadı.
Siyah-beyazlılar bu akşam 17.30'da özel uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Oğuzhan antrenmana katılmadı
Toplam 1
Yorum
Davut turker Haydi hocam goster kendini
- Kerim Frei’a Köln kancası
Toplam 5
Yorum
01BJK Geç bile kaldılar. Töreyi değil. Kerimi kiralayacaklardı. Kerim zaten yetenekli: Fakat arada kiralık giderse; kendini daha iyi geliştirir.
- Şener'e ağır yük
Toplam 1
Yorum
gastamonulu şener ilerleyen zamanlarda hücumunu geliştirirse gökhan'ı(gönül) geçer
Oğuzhan antrenmana katılmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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