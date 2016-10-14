 Kerim Frei’a Köln kancası – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’a kancası

    Kerim Frei’a Köln kancası

    'ta bu sezon sadece 4 resmi maçta toplam 89 dakika şans bulan 'a, ekiplerinden talip oldu.

    Alman ekibi yaz transfer döneminde de Frei'yi istemiş ancak yönetimi izin vermemişti. GMK sitesine göre, bünyesinde çalışan eski futbolcu Jörg Schmadtke, "Kerim'i yakından takip ediyoruz. Bizim her iki kanatta oynayacak bir futbolcuya ihtiyacımız var. Kerim de listemizin ilk sırasında. Yazın olmadı ama kış transfer döneminde şansımızı bir kez daha deneyebiliriz" açıklamasını yaptı.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:43
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