Kerim Frei’a Köln kancası
Beşiktaş'ta bu sezon sadece 4 resmi maçta toplam 89 dakika şans bulan Kerim Frei'a, Bundesliga ekiplerinden Köln talip oldu.
Alman ekibi yaz transfer döneminde de Frei'yi istemiş ancak Beşiktaş yönetimi izin vermemişti. GMK sitesine göre, Köln bünyesinde çalışan eski futbolcu Jörg Schmadtke, "Kerim'i yakından takip ediyoruz. Bizim her iki kanatta oynayacak bir futbolcuya ihtiyacımız var. Kerim de listemizin ilk sırasında. Yazın olmadı ama kış transfer döneminde şansımızı bir kez daha deneyebiliriz" açıklamasını yaptı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
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pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
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Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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