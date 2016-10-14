 Güneş'in zor günleri – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Güneş'in zor günleri

    Güneş'in zor günleri

    Forma hırsı yüzünden idmanda yaşanan ‘sert tartışmalar’ Güneş’i şampiyonluk için daha da fazla umutlandırırken kadro kurma konusunda ise zorlamaya başladı!..

    'ta deplasmanı hazırlıkları devam ederken, takımın yüksek temposu ve kazanma isteği teknik direktör hem sevindiriyor hem de zorluyor... Takım içindeki rekabet ve antrenmanlardaki yüksek tempo yüzünden zaman zaman gerginlikler de yaşanıyor. Buna en iyi örnek, Caner Erkin-Cenk Tosun tartışmasıydı, Ancak bunun uzatılmadan tatlıya bağlanması da Güneş'i ayrıca mutlu etti.. Geniş kadrodan dolayı futbolcuların antrenmandaki yüksek hırsı rekabet açısından siyah-beyazlıları üst seviyeye taşırken, bu durum tecrübeli teknik adamı kadro konusunda zorlar seviyeye geldi.

    HERKES SALDIRIYOR
    Geçtiğimiz sezon istikrarlı bir kadro oluşturmak için büyük uğraşlar veren Şenol Güneş, bu sezon ise hem kadro hem de sistem anlamda rotasyon yapmayı tercih ediyor. Genel olarak 4-2-3-1 sistemini benimseyen tecrübeli teknik adam, son dönemde ise oyuncularına zaman zaman 4-3-3 ve 4-4-2'yi de uygulatıyor. Bu sistem değişikliği sebebiyle ideal 11'ini oluşturmakta zorlanan Şenol Güneş; sakatların iyileşmesi ve tüm futbolcuların formaya adeta 'saldırması' sebebiyle "Kimi oynatacağım ben şimdi?" telaşının içine girmiş durumda.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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