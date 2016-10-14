Güneş'in zor günleri
Forma hırsı yüzünden idmanda yaşanan ‘sert tartışmalar’ Güneş’i şampiyonluk için daha da fazla umutlandırırken kadro kurma konusunda ise zorlamaya başladı!..
Beşiktaş'ta Kayserispor deplasmanı hazırlıkları devam ederken, takımın yüksek temposu ve kazanma isteği teknik direktör Şenol Güneş hem sevindiriyor hem de zorluyor... Takım içindeki rekabet ve antrenmanlardaki yüksek tempo yüzünden zaman zaman gerginlikler de yaşanıyor. Buna en iyi örnek, Caner Erkin-Cenk Tosun tartışmasıydı, Ancak bunun uzatılmadan tatlıya bağlanması da Güneş'i ayrıca mutlu etti.. Geniş kadrodan dolayı futbolcuların antrenmandaki yüksek hırsı rekabet açısından siyah-beyazlıları üst seviyeye taşırken, bu durum tecrübeli teknik adamı kadro konusunda zorlar seviyeye geldi.
HERKES SALDIRIYOR
Geçtiğimiz sezon istikrarlı bir kadro oluşturmak için büyük uğraşlar veren Şenol Güneş, bu sezon ise hem kadro hem de sistem anlamda rotasyon yapmayı tercih ediyor. Genel olarak 4-2-3-1 sistemini benimseyen tecrübeli teknik adam, son dönemde ise oyuncularına zaman zaman 4-3-3 ve 4-4-2'yi de uygulatıyor. Bu sistem değişikliği sebebiyle ideal 11'ini oluşturmakta zorlanan Şenol Güneş; sakatların iyileşmesi ve tüm futbolcuların formaya adeta 'saldırması' sebebiyle "Kimi oynatacağım ben şimdi?" telaşının içine girmiş durumda.
HERKES SALDIRIYOR
Geçtiğimiz sezon istikrarlı bir kadro oluşturmak için büyük uğraşlar veren Şenol Güneş, bu sezon ise hem kadro hem de sistem anlamda rotasyon yapmayı tercih ediyor. Genel olarak 4-2-3-1 sistemini benimseyen tecrübeli teknik adam, son dönemde ise oyuncularına zaman zaman 4-3-3 ve 4-4-2'yi de uygulatıyor. Bu sistem değişikliği sebebiyle ideal 11'ini oluşturmakta zorlanan Şenol Güneş; sakatların iyileşmesi ve tüm futbolcuların formaya adeta 'saldırması' sebebiyle "Kimi oynatacağım ben şimdi?" telaşının içine girmiş durumda.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
Güneş'in zor günleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.