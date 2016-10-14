Beşiktaş o oyuncuları Kayseri'ye götürmedi
Siyah-beyazlılar, Kayseri'ye gitti.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Kayseri'ye gitti.
Sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Gökhan İnler, Aras Özbiliz ve Atınç Nukan kadroda yer almadı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:06
- Sneijder’siz 4 seçenek
Toplam 8
Yorum
isminiz Bence 3. şık güzel bir varyasyon..
- Oğuzhan antrenmana katılmadı
Toplam 1
Yorum
Davut turker Haydi hocam goster kendini
- Kerim Frei’a Köln kancası
Toplam 5
Yorum
01BJK Geç bile kaldılar. Töreyi değil. Kerimi kiralayacaklardı. Kerim zaten yetenekli: Fakat arada kiralık giderse; kendini daha iyi geliştirir.
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