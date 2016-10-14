 Beşiktaş o oyuncuları Kayseri'ye götürmedi – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    o oyuncuları Kayseri'ye götürmedi

    Beşiktaş o oyuncuları Kayseri'ye götürmedi

    Siyah-beyazlılar, Kayseri'ye gitti.

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında 'la deplasmanda karşılaşacak , Kayseri'ye gitti.

    Sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Gökhan İnler, Aras Özbiliz ve Atınç Nukan kadroda yer almadı.

    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 18:06
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