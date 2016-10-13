 UEFA hesabından Beşiktaş paylaşımı – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    hesabından paylaşımı

    UEFA hesabından Beşiktaş paylaşımı

    Şampiyonlar Ligi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada siyah beyazlıların oynadığı son 21 maçta da gol bulduğunu hatırlattı.

    Yapılan paylaşımda "Biliyor musunuz? oynadığı son 21 resmi maçta da gol atmayı başardı." ifadesine yer verildi.

    İşte o paylaşım:

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:16
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