Şampiyonlar Ligi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada siyah beyazlıların oynadığı son 21 maçta da gol bulduğunu hatırlattı.
Yapılan paylaşımda "Biliyor musunuz? Beşiktaş oynadığı son 21 resmi maçta da gol atmayı başardı." ifadesine yer verildi.
İşte o paylaşım:
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:16
- Cimbom genç yıldızı kaptı
Toplam 4
Yorum
......... BU TRANSFERİ YAPANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ. FAKAT BU ÇOCUĞUN OYNAMASI LAZIM. GS YIN ALT YAPISI BELLİ. SOKAKTAN BİRİNİ HOCA DİYE TUTMUŞLAR DOĞRU DÜRÜST ÇALIŞMA YOK ,DİSİPLİN YOK TEKNİK TAKTİKTEN ANLAYAN YOK, FUTBOLCU NASIL GELİŞTİRİLİR ANLAYAN YOK. YANİ SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA. ORANIN EKİBİ EN AZ GS ÇALIŞTIRMA EKİBİ KADAR KALİTELİ OLMALI. DENETLENMELİ HER SEZON A TAKIMINA BİR İYİ OYUNCU VEREMİYORSA HEMEN GÖNDERİLMELİ.
- Van Persie Çin'e Ben Arfa Fenerbahçe'ye
Toplam 12
Yorum
sami icin atif ne nereli cahil adam !!
- Fenerbahçe'den Sosa açıklaması
Toplam 5
Yorum
Bit pazari Eski rağbet olsa nur yağacak yer belli
UEFA hesabından Beşiktaş paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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