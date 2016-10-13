Tartışmasız en iyisi
Beşiktaş’ın tecrübeli orta sahası, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine adından söz ettiriyor. Performansıyla gençlere taş çıkaran 33 yaşındaki futbolcu, ilk 6 maçta yüzde 95.4’lük isabetli pas oranıyla oynadı, bu alanda zirveye çıktı.
YENİ ZAFERLER YAŞATACAĞIZ
Bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayının kendileri olduğunun altını çizen Atiba Hutchinson, yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullandı: "Güçlü bir ekibiz. Gidenler oldu ama gelen oyuncular da kısa sürede takıma uyum sağladı. Sezona iyi başladığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğun favorisiyiz ama uzun vadeli hesaplar yapmadan maç maç düşünmeliyiz. Taraftarlarımıza yeni zaferler yaşatmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:25
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 10
Yorum
GS hiç birzaman 1nci sınıf bir avrupa takımı olamadık ama cok şükürki insani duygularımız 1nci sınıf
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 40
Yorum
POYRAZ Güzel kardeşim benim bu adam ilk önce sizin suyunuzu içti bilmediğin konularda sus gülünç duruma düşme FB de Semih bunu pataklamıştı bilesi
- U21’e 5 attılar
Toplam 1
Yorum
baron Robin yine bos kaleye atti u21 takimina gol atamayan bitik bi yildiza 5 milyon bonuslarla 6 milyon euro ver snra 100 bin euro alacam diye ozanin beceriksizsizligi yuzunden acemiliginden kaynakli yasanan sakatligindan alacagi 80 bin euro icin fifa kapilarinda surunecek tabiki buroksiyeyi asabilirse
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