Tartışmasız en iyisi

Beşiktaş’ın tecrübeli orta sahası, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine adından söz ettiriyor. Performansıyla gençlere taş çıkaran 33 yaşındaki futbolcu, ilk 6 maçta yüzde 95.4’lük isabetli pas oranıyla oynadı, bu alanda zirveye çıktı.

Kara Kartal'ın Kanadalı dinamosu Atiba Hutchinson yine işbaşında... Geçtiğimiz yıl performansıyla öne çıkan isimlerden olan tecrübeli futbolcu, bu sezon da Süper Lig'de geride kalan 6 haftaya damgasını vurdu. 33 yaşındaki oyuncu, saha içindeki mücadelesi ve yüksek performansı gençlere örnek olurken, istatistiklerde de zirveye çıkmayı başardı. İsabetli pas oranında Süper Lig'in en iyisi olan Atiba, 6 maçın ardından yüzde 95.4'lük bir yüzdeyle bu alanda ilk sırayı aldı. Yıldız futbolcuyu yüzde 94.4 ile Alanyasporlu Ayite takip ediyor.



YENİ ZAFERLER YAŞATACAĞIZ

Bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayının kendileri olduğunun altını çizen Atiba Hutchinson, yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullandı: "Güçlü bir ekibiz. Gidenler oldu ama gelen oyuncular da kısa sürede takıma uyum sağladı. Sezona iyi başladığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğun favorisiyiz ama uzun vadeli hesaplar yapmadan maç maç düşünmeliyiz. Taraftarlarımıza yeni zaferler yaşatmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."