 Son dakikaların takımı – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Son dakikaların takımı

    Son dakikaların takımı
    Ligde Medipol Başakşehir'in ardından ikinci sırada yer alan , oynanan 6 maçta 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlılar attığı gollerin 4'ünü ise 75 ile 90. dakikalar arasında buldu. 1 ile 15. dakikalar arasında 3 kez ağlara havalandıran Kartal'ın kalan 7 golü de diğer dakikalara eşit şekilde bölünmüş durumda.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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