 Rakip Gaziantep – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Rakip Gaziantep

    Rakip Gaziantep
    Hazırlıklarını sürdüren Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, sezon öncesi yarın hazırlık maçına çıkacak. Kartal, 'da 11.00'de başlayacak maçta Gaziantep Belediye ile karşılaşacak.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:33
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