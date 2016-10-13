 Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı

    Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında 'la deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Oğuzhan Özyakup'un takımdan ayrı bireysel idman yaptığı belirtildi.

    Çeşitli pas çalışmalarının yer aldığı idmanın, taktik programın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdiği bildirildi.

    Siyah-beyazlılar yarın yapacakları idmanın ardından özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:59
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