Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Oğuzhan Özyakup'un takımdan ayrı bireysel idman yaptığı belirtildi.
Çeşitli pas çalışmalarının yer aldığı idmanın, taktik programın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdiği bildirildi.
Siyah-beyazlılar yarın yapacakları idmanın ardından özel uçakla Kayseri'ye gidecek.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:59
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Toplam 3
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Aydın The King
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Aydın Trt'de basketbol spikeri mi kaldı , bırakında Ntvspor yayınlasın...
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Toplam 3
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50 sene Obradoviç 50 sene daha kalır bence
Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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