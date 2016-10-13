 Koca yürekli Q7 – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Koca yürekli Q7

    Koca yürekli Q7

    Portekizli yıldız kanser hastası minik hayranı Marta’yla buluştu, ona çok istediği formasını verdi.

    Portekize'de yaşanan ve göz yaşartan hikayenin baş kahramanı 'ın yıldızı Ricardo oldu. Kanser hastası olan küçük Marta'nın en büyük hayali Q7'nin formasını alabilmekti. 1 Eylül 2016'daki Cebelitarık maçında küçük Marta bu hayaline çok yaklaşmış ancak Quaresma ile görüşememişti.

    Marta'nın bu hikayesi sosyal ortamda paylaşılınca Q7'nin de haberi oldu ve minik hayranına "Hayallerine kavuşacaksın" sözünü verdi. İşte büyük buluşma Portekiz'in pazartesi günü deplasmanda Andorra ile oynadığı maç sonrası ülkesine geri döndüğünde gerçekleşti. Quaresma, Marta ile bir araya gelip ona imzalı formasını hediye etti, "Bu küçük hanımefendi ile tanıştığım için çok mutluyum" dedi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:34
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