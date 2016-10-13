 Kayseri hazırlığı – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Kayseri hazırlığı

    Kayseri hazırlığı
    Cumartesi günü Kayseri deplasmanına çıkacak olan , hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Pas ve taktik çalışmanın yapıldığı antrenmana; milli takımlarda bulunan Quaresma ve Aras Özbiliz katılmazken, Oğuzhan ayrı çalıştı.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
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