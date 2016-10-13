İşte haftanın hakemleri
Ligde 7. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
15 Ekim Cumartesi:
14.00 Kasımpaşa - Gaziantepspor: Serkan Tokat
17.00 Kayserispor - Beşiktaş: Hüseyin Göçek
19.30 Adanaspor - Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Cüneyt Çakır
16 Ekim Pazar:
13.30 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
13.30 Bursaspor - Osmanlıspor: Fırat Aydınus
16.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Trabzonspor - Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık
17 Ekim Pazartesi:
19.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:09
- Allah selamet versin
Toplam 3
Yorum
kral kerim frei , gökhan töre bu takımın gelecek 5 yıl kanat oyuncuları. Abuabakar 24 yaşında ? bu sezon kötü olsa 4 yıl kral olacak kapasitede.
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'lı Tosic'le beraber ,,15 Temmuz ve sonrasında sergiledikleri duruşlarıyla, yerli yabancı tüm hanım evlâtlarına örnek olan kredisi yüksek ADAM'lar sınıfından biri ! Iyiki var'lar, iyiki Türkiye'deler , iyiki bu farka sahip örnek kişilikteler !
- Koca yürekli Q7
Toplam 2
Yorum
bjk1903 ADAMSIN Q7
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