 İşte haftanın hakemleri – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    İşte haftanın hakemleri

    İşte haftanın hakemleri

    Ligde 7. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

    Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

    15 Ekim Cumartesi:

    14.00 Kasımpaşa - Gaziantepspor: Serkan Tokat

    17.00 Kayserispor - : Hüseyin Göçek

    19.30 Adanaspor - Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    20.00 - Galatasaray: Cüneyt Çakır

    16 Ekim Pazar:

    13.30 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan

    13.30 - Osmanlıspor: Fırat Aydınus

    16.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

    19.00 Trabzonspor - Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

    17 Ekim Pazartesi:

    19.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:09
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