 Gökhan Töre'ye geri dönüş – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    'ye geri dönüş

    Gökhan Töre'ye geri dönüş

    Ocak’ta ’a dönmesine kesin gözüyle bakılan Töre için alınan 3 milyon euro kiralama ve 1.6 milyon euro yıllık ücreti ödenmeyecek

    'ta tüm gözler şimdiden ara transfer dönemine çevrilmiş durumda.. Siyah-beyazlı yönetimi, geçtiğimiz sezon sona erdiğinde ilk olarak yıldız oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmiş ve Gökhan Töre'yi, teknik direktörlüğünü Bilic'in yaptığı West Ham'a 1 senelik kiralık olarak göndermişti. Ada ekibi Gökhan'ı satın almak istemiş ancak en son Başkan Orman'ın, "Önce 3 milyon euro karşılığında 1 senelik kiralayın, satın alma opsiyonunu da 13 milyon euro olarak kontratına yazarız" teklifini kabul etmişlerdi.

    İNGİLİZLER ÇILDIRDI
    Büyük umutlarla İngiltere'ye giden Gökhan Töre, bugüne kadar beklenin performansının çok uzağında kaldı. 'de sadece 5 maçta toplam 243 dakika görev yapan, bir kez bile 90 dakika sahada kalamayan yıldız oyuncunun; son maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalacak olması İngiliz yetkilileri çileden çıkardı. Teknik direktör Bilic'in de artık sahip çıkamadığı 'nin, devre arasında Beşiktaş'a geri dönmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

    BEDAVAYA OYNAYACAK
    Gökhan'ın Beşiktaş'a geri dönmesi durumunda ise siyah-beyazlılar sezonun en karlı transferini yapmış olacak. West Ham sözleşmeyi tek taraflı bozduğu için İngiliz ekibine herhangi bir geri ödeme yapılmayacak. Dolayısıyla 3 milyon euro'luk kiralama bedeli Beşiktaş'ın kasasında kalacak. Ayrıca Töre'nin sözleşmesinde bu sezon alacağı olan 1.6 milyon euro'nun da West Ham tarafından ödeneceği de yazıyordu. Töre bu sayede sezon sonuna kadar da Beşiktaş'ta bedava oynayacak.

    PLANDA DEĞİŞİKLİK YOK
    Teknik direktör Şenol Güneş'in satılmasına çok zor onay verdiği Gökhan Töre'nin bu durumu, tecrübeli çalıştırıcının da planlarını değiştirmiş durumda. Zaman zaman kanat bölgelerindeki oyuncularından beklediği verimi alamayan Güneş'in, Töre'nin dönmesiyle birlikte alternatiflerinin daha da güçlenmesi nedeniyle Başkan Orman'la yaptığı özel görüşmede, "Benim için Gökhan Töre'nin burada olması elbette avantaj" diyerek bu transfere yeşil ışık yaktığı ifade edildi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:34
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