Gökhan Töre'ye geri dönüş
Ocak’ta Beşiktaş’a dönmesine kesin gözüyle bakılan Töre için alınan 3 milyon euro kiralama ve 1.6 milyon euro yıllık ücreti ödenmeyecek
İNGİLİZLER ÇILDIRDI
Büyük umutlarla İngiltere'ye giden Gökhan Töre, bugüne kadar beklenin performansının çok uzağında kaldı. Premier Lig'de sadece 5 maçta toplam 243 dakika görev yapan, bir kez bile 90 dakika sahada kalamayan yıldız oyuncunun; son maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalacak olması İngiliz yetkilileri çileden çıkardı. Teknik direktör Bilic'in de artık sahip çıkamadığı Gökhan Töre'nin, devre arasında Beşiktaş'a geri dönmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.
BEDAVAYA OYNAYACAK
Gökhan'ın Beşiktaş'a geri dönmesi durumunda ise siyah-beyazlılar sezonun en karlı transferini yapmış olacak. West Ham sözleşmeyi tek taraflı bozduğu için İngiliz ekibine herhangi bir geri ödeme yapılmayacak. Dolayısıyla 3 milyon euro'luk kiralama bedeli Beşiktaş'ın kasasında kalacak. Ayrıca Töre'nin sözleşmesinde bu sezon alacağı olan 1.6 milyon euro'nun da West Ham tarafından ödeneceği de yazıyordu. Töre bu sayede sezon sonuna kadar da Beşiktaş'ta bedava oynayacak.
PLANDA DEĞİŞİKLİK YOK
Teknik direktör Şenol Güneş'in satılmasına çok zor onay verdiği Gökhan Töre'nin bu durumu, tecrübeli çalıştırıcının da planlarını değiştirmiş durumda. Zaman zaman kanat bölgelerindeki oyuncularından beklediği verimi alamayan Güneş'in, Töre'nin dönmesiyle birlikte alternatiflerinin daha da güçlenmesi nedeniyle Başkan Orman'la yaptığı özel görüşmede, "Benim için Gökhan Töre'nin burada olması elbette avantaj" diyerek bu transfere yeşil ışık yaktığı ifade edildi.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:34
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 10
Yorum
GS hiç birzaman 1nci sınıf bir avrupa takımı olamadık ama cok şükürki insani duygularımız 1nci sınıf
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 40
Yorum
POYRAZ Güzel kardeşim benim bu adam ilk önce sizin suyunuzu içti bilmediğin konularda sus gülünç duruma düşme FB de Semih bunu pataklamıştı bilesi
- U21’e 5 attılar
Toplam 1
Yorum
baron Robin yine bos kaleye atti u21 takimina gol atamayan bitik bi yildiza 5 milyon bonuslarla 6 milyon euro ver snra 100 bin euro alacam diye ozanin beceriksizsizligi yuzunden acemiliginden kaynakli yasanan sakatligindan alacagi 80 bin euro icin fifa kapilarinda surunecek tabiki buroksiyeyi asabilirse
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