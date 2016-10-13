 Gökhan İnler’e yakın takip! – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Gökhan İnler’e yakın takip!

    Gökhan İnler’e yakın takip!
    'ın 19 Ekim'de ile deplasmanda oynayacağı Devler Ligi karşılaşması öncesi İtalyanlar'ın hedefinde Gökhan İnler var! Çizme'de 8 sezon ve Napoli formaları giyen Beşiktaş'ın yıldız ismi için İtalyanlar'ın dev medya kuruluşu Mediaset İstanbul'a geldi. İtalya'da bu kez Napoli'nin rakibi olarak sahaya çıkacak olan 32 yaşındaki oyuncuyla röportaj yapan Mediaset, Gökhan'ın Beşiktaş'a transferinden İstanbul'daki yaşantısına kadar birçok soru sordu.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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