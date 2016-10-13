 Filede ilk derbi – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Filede ilk derbi

    Filede ilk derbi
    Erkek Voleybol Takımı sezon öncesi ezeli rakibi Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacak. Metre Enerji Spor Salonu'ndan yarın oynanacak derbi saat 13.00'te başlayacak.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:34
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