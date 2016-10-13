Fikret Orman açılışa katıldı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 100. Yıl Bakırköy Beşiktaşlılar Derneği lokalinin açılışına katıldı.
Orman, açılış töreni öncesinde Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk'ü makamlarında ziyaret ederek forma hediye etti.
Törende açılış kurdelesini Bülent Kerimoğlu ve Adem Öztürk ile birlikte kesen Fikret Orman, yaptığı konuşmada, "Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş, Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Bize burada insanlara faydalı projeler yapmak nasip olur inşallah." diye konuştu.
Orman'ın yanı sıra yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz de açılışta hazır bulundu.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:18
- Dortmund yakın takipte
Toplam 8
Yorum
ged 61 tüm arkadaşlara katılıyorum arda misali avrupa çok şey katar..yalnız kabul edemediğim şey abdulkadir herkesin dikkatini çekiyor ve herkesin radarında ama bunu sadece ersun yanal görmüyor..anlamak mümkün değil...
- Allah selamet versin
Toplam 2
Yorum
İsimsiz adam Ne kadar peşinde koştunuz bunun.Kımse Beşiktaş'dan büyük değildir
- "Türk basketbolunun ihtiyaç duyduğu..."
Toplam 1
Yorum
ua5454 maddi manevi destek olmadan yola cıkma hido
Fikret Orman açılışa katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.