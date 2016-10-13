 Fikret Orman açılışa katıldı – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Fikret Orman açılışa katıldı

    Fikret Orman açılışa katıldı

    Kulübü Başkanı Fikret Orman, 100. Yıl Bakırköy Beşiktaşlılar Derneği lokalinin açılışına katıldı.

    Orman, açılış töreni öncesinde Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk'ü makamlarında ziyaret ederek forma hediye etti.

    Törende açılış kurdelesini Bülent Kerimoğlu ve Adem Öztürk ile birlikte kesen Fikret Orman, yaptığı konuşmada, "Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. , 'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Bize burada insanlara faydalı projeler yapmak nasip olur inşallah." diye konuştu.

    Orman'ın yanı sıra yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz de açılışta hazır bulundu.

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:18
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