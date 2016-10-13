 Biletler satışta – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Biletler satışta

    Biletler satışta
    Toto Basketbol Ligi'ne 93-51'lik TED galibiyetiyle başlayan Sompo Japan'ın Uşak ile oynayacağı maçın bilet fiyatları belli oldu. 15 Ekim'de Akatlar'da oynanacak maçın 20 TL olan biletleri biletix sitesinden satışa çıkarıldı.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:31
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