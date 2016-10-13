Başkan Orman’dan dernek açılışı

100. Yıl Bakırköy Beşiktaşlılar Derneği bugün başkan Fikret Orman'ın da yer alacağı törenle açılacak. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun da bulunacağı açılış saat 11.30 yapılacak. Ayrıca açılış öncesi Fikret Orman, Kerimoğlu'nu makamında ziyaret edecek.