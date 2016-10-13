Allah selamet versin
Ahmet Nur Çebi, “Mario Gomez geri dönecek mi?” sorusuna “O, bizden gitti, beni ilgilendirmiyor” yanıtını verdi
SOSA BENİ BAĞLAMIYOR
Çebi, "Sosa, Fenerbahçe'ye gidecek mi?" sorusunu da şu yanıtı verdi: "Sosa tatildeyken benim yanıma geldi konuştuk bir kaç kere. Maalesef kendisinden kaynaklanan bir baskısı oldu bize. Bu baskıya dayanamadığımız için de kendisini yolcu etmek zorunda kaldık. Sosa benim futbolcum değil artık, bu saatten sonra istediği yerde mücadele edebilir. 8.5 milyon euro'ya sattık kendisini. Ben kazandırdığımız paraya bakarım. F.Bahçe'ye 1 liraya mı gider 100 milyona mı gider, bunlara bakmam. Beşiktaş'ın formasını giymeyen hiç bir oyuncuyla ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum."
ABOUBAKAR KÖTÜ DEĞİL
Aboubakar'ın kötü çıktığı şeklindeki eleştirilere katılmıyorum. Ben faydalı olacağına inanıyorum. Bir süreç yaşıyor ve bu süreci aşabilecek bir kişiliği var. Biz bu konuda kamuoyuyla aynı fikirde değiliz. Etik olarak başka bir takımın oyuncusuyla transfer görüşmesi yapmamız etik değildi, bu nedenle Eto'o ile görüşme yapmadık."
NAPOLİ'Yİ YENEBİLİRİZ
Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde de başarı istiyoruz. Niye Napoli'yi yenmeyelim. Ana hedefimiz gruptan 1. olarak çıkmak. Çeyrek final oynayalım önce Şampiyonlar Ligi'nde sonra da UEFA'da final hedefi koyarız. Transferlerin hepsi faydalı olacak. Hepsi UEFA kriterlerine göre yapıldı.
HERKES BİRBİRİNİ SEVER
Caner ve Cenk arasında olan şeylere gelince... Biz çıkan bu tarz gerilimlerden negatif etkilenmiyoruz. Antrenmanlar çok hırslı geçiyor ve bazı gerilimler olabiliyor. Bu olayları abartmamak lazım. Bütün oyuncular birbirlerini seviyor onlar da etten kemikten yapılmış insanlar. Taraftarlar Tolga'ya destek olmalı, Tolga da protestoları kabullenmeli.
TÜZÜĞÜMÜZ BELLİDİR
Beşiktaş'ın gerçek sahibi genel kuruldur. Bu kulübü yönetecek kurullar seçimle oraya gelirler. Bu tüzük çerçevesinde görevleri bellidir. Biz Beşiktaş'ı tüzükle idare etmek zorundayız. Kurulları genel kurul seçer ve bu kurullar da tüzüğe uygun olarak işlerini yapmak zorundadır.
YENİLİKLER BİTMEZ
İkinci Başkan Ahmet Çebi, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yenilenen SPA merkezinin tanıtımını yaptı. Bu arada teknik direktör Şenol Güneş'in istediği ses duvarı için de inşaat çalışmaları başlanırken; antrenman sahasının karayoluna bakan bölümündeki duvar içine ses geçirmeyen yeni bir duvar inşaa edileceği belirtildi.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:44
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 10
Yorum
GS hiç birzaman 1nci sınıf bir avrupa takımı olamadık ama cok şükürki insani duygularımız 1nci sınıf
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 40
Yorum
POYRAZ Güzel kardeşim benim bu adam ilk önce sizin suyunuzu içti bilmediğin konularda sus gülünç duruma düşme FB de Semih bunu pataklamıştı bilesi
- U21’e 5 attılar
Toplam 1
Yorum
baron Robin yine bos kaleye atti u21 takimina gol atamayan bitik bi yildiza 5 milyon bonuslarla 6 milyon euro ver snra 100 bin euro alacam diye ozanin beceriksizsizligi yuzunden acemiliginden kaynakli yasanan sakatligindan alacagi 80 bin euro icin fifa kapilarinda surunecek tabiki buroksiyeyi asabilirse
Allah selamet versin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.