 Allah selamet versin – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Allah selamet versin

    Allah selamet versin

    , “ geri dönecek mi?” sorusuna “O, bizden gitti, beni ilgilendirmiyor” yanıtını verdi

    İkinci Başkanı , sürekli olarak haklarında 'geri dönecekler' şeklinde haberler çıkan Gomez, Gökhan Töre ve Sosa'nın durumları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şu an için hiçbir oyuncuyla ilgili bir planları olmadığını belirten Çebi, "Ocak ayı geldiğinde onların ve bizim durumumuza göre gündemimize gelirse bakarız. Fikret başkanın tabiriyle 'Allah selamet versin Gomez'e.' Oranın oyuncusu onunla ilgili bir açıklama yapmamız doğru olmaz ve beni hiç ilgilendirmiyor" diyerek Gomez'i düşünmediklerini; Töre'nin durumunu ise değerlendireceklerini ifade etti.

    SOSA BENİ BAĞLAMIYOR
    Çebi, "Sosa, 'ye gidecek mi?" sorusunu da şu yanıtı verdi: "Sosa tatildeyken benim yanıma geldi konuştuk bir kaç kere. Maalesef kendisinden kaynaklanan bir baskısı oldu bize. Bu baskıya dayanamadığımız için de kendisini yolcu etmek zorunda kaldık. Sosa benim futbolcum değil artık, bu saatten sonra istediği yerde mücadele edebilir. 8.5 milyon euro'ya sattık kendisini. Ben kazandırdığımız paraya bakarım. F.Bahçe'ye 1 liraya mı gider 100 milyona mı gider, bunlara bakmam. Beşiktaş'ın formasını giymeyen hiç bir oyuncuyla ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum."

    ABOUBAKAR KÖTÜ DEĞİL
    Aboubakar'ın kötü çıktığı şeklindeki eleştirilere katılmıyorum. Ben faydalı olacağına inanıyorum. Bir süreç yaşıyor ve bu süreci aşabilecek bir kişiliği var. Biz bu konuda kamuoyuyla aynı fikirde değiliz. Etik olarak başka bir takımın oyuncusuyla transfer görüşmesi yapmamız etik değildi, bu nedenle Eto'o ile görüşme yapmadık."

    NAPOLİ'Yİ YENEBİLİRİZ
    Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde de başarı istiyoruz. Niye 'yi yenmeyelim. Ana hedefimiz gruptan 1. olarak çıkmak. Çeyrek final oynayalım önce Şampiyonlar Ligi'nde sonra da 'da final hedefi koyarız. Transferlerin hepsi faydalı olacak. Hepsi UEFA kriterlerine göre yapıldı.

    HERKES BİRBİRİNİ SEVER
    Caner ve Cenk arasında olan şeylere gelince... Biz çıkan bu tarz gerilimlerden negatif etkilenmiyoruz. Antrenmanlar çok hırslı geçiyor ve bazı gerilimler olabiliyor. Bu olayları abartmamak lazım. Bütün oyuncular birbirlerini seviyor onlar da etten kemikten yapılmış insanlar. Taraftarlar Tolga'ya destek olmalı, Tolga da protestoları kabullenmeli.

    TÜZÜĞÜMÜZ BELLİDİR
    Beşiktaş'ın gerçek sahibi genel kuruldur. Bu kulübü yönetecek kurullar seçimle oraya gelirler. Bu tüzük çerçevesinde görevleri bellidir. Biz Beşiktaş'ı tüzükle idare etmek zorundayız. Kurulları genel kurul seçer ve bu kurullar da tüzüğe uygun olarak işlerini yapmak zorundadır.

    YENİLİKLER BİTMEZ
    İkinci Başkan Ahmet Çebi, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yenilenen SPA merkezinin tanıtımını yaptı. Bu arada teknik direktör Şenol Güneş'in istediği ses duvarı için de inşaat çalışmaları başlanırken; antrenman sahasının karayoluna bakan bölümündeki duvar içine ses geçirmeyen yeni bir duvar inşaa edileceği belirtildi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:44
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