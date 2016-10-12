 Zellous Beşiktaş’ta – Fotomaç – 12 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Zellous ’ta

    Zellous Beşiktaş’ta
    Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından , ABD asıllı Hırvat oyuncu Shavonte Zellous ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak WNBA'de New York Liberty'de forma giyen 30 yaşında ve 1.78 boyundaki tecrübeli basketbolcu, geçen sezon Adana ASKİ'de 19,7 sayı, 4,8 ribaunt ve 2,5 asist ortalamalarıyla oynadı.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zellous Beşiktaş’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.