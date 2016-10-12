Zellous Beşiktaş’ta
Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Beşiktaş, ABD asıllı Hırvat oyuncu Shavonte Zellous ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak WNBA'de New York Liberty'de forma giyen 30 yaşında ve 1.78 boyundaki tecrübeli basketbolcu, geçen sezon Adana ASKİ'de 19,7 sayı, 4,8 ribaunt ve 2,5 asist ortalamalarıyla oynadı.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
Zellous Beşiktaş’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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