 Töre 5 hafta yok! – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Töre 5 hafta yok!

    Töre 5 hafta yok!

    Ara transferde ’a geri dönmesi konuşulan Gökhan Töre, uyluk bölgesindeki sakatlık nedeniyle 5 hafta forma giyemeyecek

    İngiltere'de Gökhan Töre şoku yaşanıyor.. ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Gökhan Töre'nin sakatlığı nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. İngiliz basınında yer alan habere göre, tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki 'ın 'tan kiraladığı Gökhan Töre, uyluk bölgesindeki sakatlık nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

    RAPOR İSTENDİ
    Haberde ayrıca, ligde şu ana kadar 5 maçta 243 dakika forma şansı bulan ve ortaya koyduğu performansla bir grup taraftarın tepkisini çeken 24 yaşındaki futbolcunun ocak ayındaki ara transfer döneminde siyah-beyazlı ekibe geri dönebileceği yorumu yapıldı. Beşiktaş sağlık heyetinin de, Gökhan'ın son durumuyla ilgili Ada ekibinden detaylı rapor talep ettiği belirtildi.

    ELEŞTiRiLER HER GÜN ARTIYOR
    Gökhan Töre, bugüne kadar sergilediği etkisiz performans nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olurken; geçen yılın flaş ekibi West Ham'ın da 7 maçta sadece 4 puan alarak sıralamada 18. sırada yer alması Gökhan'a yapılan eleştirilerin dozunu daha da artırıyor.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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