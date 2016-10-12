Sakat kalmadı seriye devam
İki oyuncu, kritik Kayserispor maçı için idmanlara başlıyor. Başakşehir maçında sakatlanan Adriano ve Atiba Hutchinson’un çekilen MR’ları da temiz çıktı.
Zorlu Kayserispor deplasmanından üç puanla dönmek isteyen Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup ve Gökhan İnler'den de iyi haberler geldi. Oğuzhan bileğindeki sakatlıktan dolayı, Gökhan İnler de ayak parmağındaki kırıktan dolayı milli takımlarına gidememişti. İki oyuncunun da Kayseri deplasmanında oynayacak durumda oldukları bildirildi. İdmanlara çıkması beklenen Oğuzhan ve İnler'in de dönmesiyle birlikte Beşiktaş'ta sakat kalmayacak. Ayrıca Başakşehir ile oynanan hazırlık maçında iki sakat veren Beşiktaş'ta korkulan olmadı. Mücadelenin 20'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Adriano'nun ve 33'üncü dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Atiba'nın çekilen MR'ında sıkıntılı bir durum olmadığı belirtildi. İki oyuncu da Kayserispor maçında sahada olabilecekler.
BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Beşiktaş bu sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve hazırlık maçlarında çıktığı 12 randevuda hiç yenilgi yüzü görmedi. Bu dönemde 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Başarıda en büyük etken olarak ise takıma özgüven aşılayan teknik patron Şenol Güneş gösterildi.
GÖKHAN'A HAZIR OL' EMRİ
Kritik Kayserispor maçı öncesi orta sahanın önemli ismi Gökhan İnler'in iyileşmesi özellikle teknik heyeti çok sevindirdi. Ayak parmağındaki sakatlık, milli arada geçen Gökhan İnler ile görüşen Şenol Güneş, maç için "Hazır ol" dedi.
18-11 KARTAL ÖNDE
Siyah-beyazlı takımın bu haftaki rakibi Kayserispor karşısındaki karnesi şu şekilde; İki ekip 36 kez karşılaştı, bu maçlarda 18 galibiyet alan Beşiktaş, 11 kez rakibine mağlup olurken, 7 kere sahadan beraberlikle ayrıldı. Kartal, Kayserispor filelerini 45 kez havalandırırken, kalesinde 31 gol gördü.
ŞENOL GÜNEŞ ÜSTÜN
Kayserispor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta, hedef mutlak 3 puan. Teknik direktör Şenol Güneş ise kariyerinde 12. kez Kayserispor karşısına çıkacak. Geride kalan 11 maçta, 6 galibiyet, 4 beraberlik alan Güneş, Kayserispor'a sadece 1 kez mağlup oldu. Geçen sezon Beşiktaş rakibini 2-1 ve 4-0 yenmişti.
BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Beşiktaş bu sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve hazırlık maçlarında çıktığı 12 randevuda hiç yenilgi yüzü görmedi. Bu dönemde 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Başarıda en büyük etken olarak ise takıma özgüven aşılayan teknik patron Şenol Güneş gösterildi.
GÖKHAN'A HAZIR OL' EMRİ
Kritik Kayserispor maçı öncesi orta sahanın önemli ismi Gökhan İnler'in iyileşmesi özellikle teknik heyeti çok sevindirdi. Ayak parmağındaki sakatlık, milli arada geçen Gökhan İnler ile görüşen Şenol Güneş, maç için "Hazır ol" dedi.
18-11 KARTAL ÖNDE
Siyah-beyazlı takımın bu haftaki rakibi Kayserispor karşısındaki karnesi şu şekilde; İki ekip 36 kez karşılaştı, bu maçlarda 18 galibiyet alan Beşiktaş, 11 kez rakibine mağlup olurken, 7 kere sahadan beraberlikle ayrıldı. Kartal, Kayserispor filelerini 45 kez havalandırırken, kalesinde 31 gol gördü.
ŞENOL GÜNEŞ ÜSTÜN
Kayserispor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta, hedef mutlak 3 puan. Teknik direktör Şenol Güneş ise kariyerinde 12. kez Kayserispor karşısına çıkacak. Geride kalan 11 maçta, 6 galibiyet, 4 beraberlik alan Güneş, Kayserispor'a sadece 1 kez mağlup oldu. Geçen sezon Beşiktaş rakibini 2-1 ve 4-0 yenmişti.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
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Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
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antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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