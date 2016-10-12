 Q7 ile Aras döndü – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Q7 ile Aras döndü

    Q7 ile Aras döndü
    Kara Kartallar dün yaptıkları çift idmanla maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sabah salonda kondisyon yüklemesi yapan siyah-beyazlılar, akşam da taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Sabahki çalışmaya yetişemeyen Ricardo Quaresma ve Aras Özbiliz, akşam ise takımla birlikte çalıştı. Kartal'da eksik oyuncu kalmadı.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:25
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