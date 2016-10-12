Q7 ile Aras döndü
Kara Kartallar dün yaptıkları çift idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sabah salonda kondisyon yüklemesi yapan siyah-beyazlılar, akşam da taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Sabahki çalışmaya yetişemeyen Ricardo Quaresma ve Aras Özbiliz, akşam ise takımla birlikte çalıştı. Kartal'da eksik oyuncu kalmadı.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
Q7 ile Aras döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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