Mücadele ve istek
Başakşehir maçında fazla forma şansı bulamayan oyuncuların performansı Şenol Güneş'in yüzünü güldürdü.
Genç kaleci Utku, transfer olduğu günden beri şans bulamayan Atınç ve oyuna sonradan dahil olan Muhammed Enes ile Sedat göz doldururken; Güneş'i en fazla memnun eden ortaya konulan mücadele ve istek oldu.
Sürprizler olacak
Milli oyuncuların, sakatlık yaşamadan dönmeleri teknik direktör Güneş'i memnun etti. Tüm futbolcuların son durumlarını değerlendirecek olan Güneş, Kayseri karşısındaki 11'ini de belirleyecek. Özellikle orta sahada alternatifli bir kadro bulunması Güneş'in elini güçlendirirken, ilk 11 seçiminde yine sürprizler bekleniyor.
Sürprizler olacak
Milli oyuncuların, sakatlık yaşamadan dönmeleri teknik direktör Güneş'i memnun etti. Tüm futbolcuların son durumlarını değerlendirecek olan Güneş, Kayseri karşısındaki 11'ini de belirleyecek. Özellikle orta sahada alternatifli bir kadro bulunması Güneş'in elini güçlendirirken, ilk 11 seçiminde yine sürprizler bekleniyor.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
Mücadele ve istek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.