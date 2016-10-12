 Mücadele ve istek – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Mücadele ve istek

    Mücadele ve istek

    Başakşehir maçında fazla forma şansı bulamayan oyuncuların performansı Şenol Güneş'in yüzünü güldürdü.

    Genç kaleci Utku, transfer olduğu günden beri şans bulamayan Atınç ve oyuna sonradan dahil olan Muhammed Enes ile Sedat göz doldururken; Güneş'i en fazla memnun eden ortaya konulan mücadele ve istek oldu.

    Sürprizler olacak
    Milli oyuncuların, sakatlık yaşamadan dönmeleri teknik direktör Güneş'i memnun etti. Tüm futbolcuların son durumlarını değerlendirecek olan Güneş, Kayseri karşısındaki 11'ini de belirleyecek. Özellikle orta sahada alternatifli bir kadro bulunması Güneş'in elini güçlendirirken, ilk 11 seçiminde yine sürprizler bekleniyor.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
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