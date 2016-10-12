 Kayseri hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Kayseri hazırlıkları sürdü

    Kayseri hazırlıkları sürdü

    , Toto Süper Lig’in 7. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    Siyah-beyazlılar, maçı hazırlıklarını sürdürüyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması ardından takım iki grup halinde savunma ve hücum organizasyonlarına yönelik çalışma yaptı. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

    Antrenmana milli takımlarda olan Ricardo Quaresma ve Aras Özbiliz katılmadı. Oğuzhan Özyakup sahada takımdan ayrı bireysel çalıştı.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:27
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