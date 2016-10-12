Kayseri hazırlıkları sürdü
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenmana milli takımlarda olan Ricardo Quaresma ve Aras Özbiliz katılmadı. Oğuzhan Özyakup sahada takımdan ayrı bireysel çalıştı.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:27
- Trabzonspor'a transfer müjdesi
Toplam 5
Yorum
aga Sakın nevzat bey takıma katkı için futbolcu alma, aldıkların ortada, bari para gitmesin....
- Nihat Mala: Geç kaldık
Toplam 1
Yorum
sabo Sayın mala sizde seyirciye gaz vermek adına boş laflar ediyorsunuz Basket tede futbol gibi hüsrana uğruyacaksınız neden derseniz seyirci her maç galibiyet istiyor buda imkansız olduğuna göre aynen böyle devam edecek bir hafta yenersin tamam ama iki hafta mağlup olursun basket seyirciside futbol seyircisi gibi sabırsız.saygılar
- Wes kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
N0_Name Sneijder yoksa Josue'ye şans verilebilir. Ya da 4 4 2 oynatılabilir. Ortada Selçuk-Tolga, Kanatta Yasin-Bruma forvette ise Poldi Ve Eren
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