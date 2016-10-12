İzin verin oynasın
Beşiktaş'ın genç yıldızı Kerim Frei'ın babası, Şenol Güneş'le bir görüşme yaparak oğlunun sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmesi için izin verilmesini istedi. Kendisi de eski bir futbolcu olan Kerim Frei'nin babası Hüsnü Koyunlu, oğlunun Beşiktaş'a geldiği günden bu yana aşama kaydedemediğini ileterek devre arasında ayrılmasına izin vermesi için Güneş'le bir görüşme yaptı. Geçen sezon Bilic ayrıldığı dönemde de Güneş'le bir araya gelen baba Koyunlu, "Oğluma şans vermeyeceksiniz bırakın oynayacağı bir takıma gitsin" demişti. Kerim'e Grasshoppers'dan teklif geldiği, Güneş'in ise satışa kesinlikle karşı çıktığı ama kiralama durumu olabileceği bildirildi. Kerim bu sezon 4 maçta toplam 89 dakika forma giyebildi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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