Gökhan İnler'le özel görüştüler

19 Ekim'de oynanacak Napoli maçı öncesi İtalyanlar gözünü 8 sezon İtalya'da forma giyen Gökhan'ın yeniden İtalya'ya gelecek olmasına çevirdi. 4 sezonda 166 maçta formasını giydiği eski takımı Napoli'ye karşı mücadele edecek olan yıldız futbolcu ile Mediaset geniş bir röportaj yaptı. Röportajda Gökhan İnler'in İstanbul'daki yaşantısından Beşiktaş'a transferine ve Napoli'ye karşı forma giyecek olmasına kadar birçok soru soruldu. Bu arada Gökhan İnler'in 18 Ekim'de İtalyanlar tarafından karşılanacağı ve maç günü de taraftarların tribüne çağıracağı öğrenildi.