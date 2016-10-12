Gökhan İnler'le özel görüştüler
Transferin son gününde Beşiktaş'a imza atan ve kısa süre içerisinde formayı alarak Siyah-Beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Gökhan İnler için İtalyanların dev medya kuruluşu Mediaset İstanbul'a geldi.
19 Ekim'de oynanacak Napoli maçı öncesi İtalyanlar gözünü 8 sezon İtalya'da forma giyen Gökhan'ın yeniden İtalya'ya gelecek olmasına çevirdi. 4 sezonda 166 maçta formasını giydiği eski takımı Napoli'ye karşı mücadele edecek olan yıldız futbolcu ile Mediaset geniş bir röportaj yaptı. Röportajda Gökhan İnler'in İstanbul'daki yaşantısından Beşiktaş'a transferine ve Napoli'ye karşı forma giyecek olmasına kadar birçok soru soruldu. Bu arada Gökhan İnler'in 18 Ekim'de İtalyanlar tarafından karşılanacağı ve maç günü de taraftarların tribüne çağıracağı öğrenildi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:27
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 5
Yorum
mert keşke galibiyetimizi konuşsalardı neyse bu da iyidir diyelim
- Artık ailem ikinci planda
Toplam 1
Yorum
TS Sorumluluk al, ama ailen ikinci planda olmasin. Aileden daha önemli bir sey yoktur, kardesim. Cok yanlis konustun, Onur bey.
- İzin verin oynasın
Toplam 4
Yorum
pathfinder07 Kerim 5 maç 90 dk olcay yerine oynasın, o zaman görelim. 15 dk 15 dk nereye kadar. Aras hiç yok. sol kanatta adriona, caner olmuyor. olcayın yerine kerim oynamalı bence.
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