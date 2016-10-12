 Gökhan İnler'le özel görüştüler – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Gökhan İnler'le özel görüştüler

    Gökhan İnler'le özel görüştüler

    Transferin son gününde 'a imza atan ve kısa süre içerisinde formayı alarak Siyah-Beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Gökhan İnler için İtalyanların dev medya kuruluşu Mediaset İstanbul'a geldi.

    19 Ekim'de oynanacak maçı öncesi İtalyanlar gözünü 8 sezon İtalya'da forma giyen Gökhan'ın yeniden İtalya'ya gelecek olmasına çevirdi. 4 sezonda 166 maçta formasını giydiği eski takımı Napoli'ye karşı mücadele edecek olan yıldız futbolcu ile Mediaset geniş bir röportaj yaptı. Röportajda Gökhan İnler'in İstanbul'daki yaşantısından 'a transferine ve Napoli'ye karşı forma giyecek olmasına kadar birçok soru soruldu. Bu arada Gökhan İnler'in 18 Ekim'de İtalyanlar tarafından karşılanacağı ve maç günü de taraftarların tribüne çağıracağı öğrenildi.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:27
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