Forma Kartal’ın pençesinde
Kadro genişledi, sakatlar iyileşti, sonradan girenler asları aratmadı. Son şampiyon Beşiktaş’ta bu sezon forma savaşı fena halde kızıştı...
Yeni sezona şampiyon unvanıyla başlayan Beşiktaş'ta forma giymek artık eskisinden çok daha zor. Siyah-beyazlılar, geçen sezondaki kadrosundan önemli oyuncuları kaybetmesine rağmen yapılan takviyelerle bu yıl da şampiyonluğun en güçlü adaylarının başında geliyor.. Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak sıralamada 2'inci sırada yer alan Kara Kartal, Avrupa arenasında da oynadığı 2 maçta mağlubiyet almadı. Teknik direktör Şenol Güneş, geçen seneki istikrarlı kadro yapısının aksine bu sezon birçok maçta rotasyona giderken; talebeleri de bugüne kadar hocalarına herhangi bir sıkıntı yaratmadılar.
ŞENOL GÜNEŞ'İN TATLI TELAŞI
Yapılan yeni takviyelerle kadronun genişlemesi, sakat oyuncuların kısa sürede iyileşmeleri, oyuna sonradan giren oyuncuların performanslarının ilk 11'de görev alan futbolcuları aratmaması; teknik direktör Şenol Güneş'i tatlı bir telaşın içine sürükledi.. Şu ana kadar olan resmi maçlarda toplamda 22 futbolcuya şans veren tecrübeli çalıştırıcı, cumartesi günü oynanacak Kayserispor maçında da kadro tercihini oyuncuların son durumlarını analiz ederek belirleyecek. Elinde 25 kişilik geniş bir kadrosu bulunan Şenol Güneş'in, her rakibe göre belirlediği oyun sistemine göre kadro yapısını şekillendirmesi beklenirken; şu ana kadar stoperde görev yapan Tosic- Marcelo haricindeki tüm futbolcular maçlara zaman zaman ya yedek kulübesinde başladı, ya oyundan alındı, ya da kadroya giremedi.. Beşiktaş 'ta artık forma Kartal'ın pençesinde... Teknik direktör Şenol Güneş'in taktiği ise belli: "İyi olan değil, EN İYİ olan oynar!.."
ŞENOL GÜNEŞ'İN TATLI TELAŞI
Yapılan yeni takviyelerle kadronun genişlemesi, sakat oyuncuların kısa sürede iyileşmeleri, oyuna sonradan giren oyuncuların performanslarının ilk 11'de görev alan futbolcuları aratmaması; teknik direktör Şenol Güneş'i tatlı bir telaşın içine sürükledi.. Şu ana kadar olan resmi maçlarda toplamda 22 futbolcuya şans veren tecrübeli çalıştırıcı, cumartesi günü oynanacak Kayserispor maçında da kadro tercihini oyuncuların son durumlarını analiz ederek belirleyecek. Elinde 25 kişilik geniş bir kadrosu bulunan Şenol Güneş'in, her rakibe göre belirlediği oyun sistemine göre kadro yapısını şekillendirmesi beklenirken; şu ana kadar stoperde görev yapan Tosic- Marcelo haricindeki tüm futbolcular maçlara zaman zaman ya yedek kulübesinde başladı, ya oyundan alındı, ya da kadroya giremedi.. Beşiktaş 'ta artık forma Kartal'ın pençesinde... Teknik direktör Şenol Güneş'in taktiği ise belli: "İyi olan değil, EN İYİ olan oynar!.."
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
Forma Kartal’ın pençesinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.