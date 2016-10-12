Dusko Tosic’e ABD kancası
Dusko Tosic, yükselen performansının ardından transfer teklifleri almaya başladı.
Uzun süredir sol stoper arayan Beşiktaş yönetimi, Tosic'in bu sezon gösterdiği performansla rahat bir nefes almıştı. Fakat bu kez de Sırp oyuncuya ABD'den gelen teklif işleri karıştırdı. Ülkesinde ünlü bir yıldız olan Tosic'in eşi Karleusa'nın ABD'den gelen teklifi kabul etmesi konusunda eşine baskı yaptığı fakat Tosic'in şimdilik Beşiktaş'ta ayrılmayı düşünmediği belirtildi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
Dusko Tosic’e ABD kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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