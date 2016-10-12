 Dusko Tosic’e ABD kancası – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Dusko Tosic’e ABD kancası

    Dusko Tosic’e ABD kancası

    Dusko Tosic, yükselen performansının ardından transfer teklifleri almaya başladı.

    Uzun süredir sol stoper arayan yönetimi, Tosic'in bu sezon gösterdiği performansla rahat bir nefes almıştı. Fakat bu kez de Sırp oyuncuya ABD'den gelen teklif işleri karıştırdı. Ülkesinde ünlü bir yıldız olan Tosic'in eşi Karleusa'nın ABD'den gelen teklifi kabul etmesi konusunda eşine baskı yaptığı fakat Tosic'in şimdilik Beşiktaş'ta ayrılmayı düşünmediği belirtildi.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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