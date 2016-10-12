Caner ve Cenk kapıştı!
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Caner Erkin dün akşamki idmanda tartıştı. Dar alanda yapılan minyatür kale çalışması sırasında Cenk ile Caner arasında gerginlik oluştu. Caner'in, Cenk Tosun'un bileğine sert bir müdahalede bulunması üzerine yerde kalan Cenk "Yavaş girsene" diyerek söylenmeye başladı. Caner Erkin'in de Cenk'e yanıt vermesinin ardından iki oyuncu bir anda birbirlerinin üzerine yürüdü. İlk olarak Gökhan Gönül, ardından diğer oyuncular araya girerek Cenk ve Caner'i sakinleştirdi. Yardımcı antrenör Tamer Tuna da bir hayli sinirli olduğu gözlenen Caner'in ağzını elleriyle kapatarak, tecrübeli oyuncuyu tartışma yaşanan bölgeden uzaklaştırdı. Bu gerginlik nedeniyle bir süre duran antrenman, sinirlerin yatışmasının ardından devam etti.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
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Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
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antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
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