 Caner ve Cenk kapıştı! – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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HEPSİ
    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Caner ve Cenk kapıştı!

    Caner ve Cenk kapıştı!
    'ta Cenk Tosun ile Caner Erkin dün akşamki idmanda tartıştı. Dar alanda yapılan minyatür kale çalışması sırasında Cenk ile Caner arasında gerginlik oluştu. Caner'in, Cenk Tosun'un bileğine sert bir müdahalede bulunması üzerine yerde kalan Cenk "Yavaş girsene" diyerek söylenmeye başladı. Caner Erkin'in de Cenk'e yanıt vermesinin ardından iki oyuncu bir anda birbirlerinin üzerine yürüdü. İlk olarak Gökhan Gönül, ardından diğer oyuncular araya girerek Cenk ve Caner'i sakinleştirdi. Yardımcı antrenör Tamer Tuna da bir hayli sinirli olduğu gözlenen Caner'in ağzını elleriyle kapatarak, tecrübeli oyuncuyu tartışma yaşanan bölgeden uzaklaştırdı. Bu gerginlik nedeniyle bir süre duran antrenman, sinirlerin yatışmasının ardından devam etti.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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