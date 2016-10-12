Çebi, Beşiktaş'tan ayrıldığı için pişman olduğu yazılan Gomez için, "Gomez'e Allah selamet versin" derken, Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Sosa için de, "Fenerbahçe'ye 1 liraya mı 100 milyona mı gider bizi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.



Ahmet Nur Çebi'nin Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yenilenen SPA merkezinin tanıtımı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalar şu şekilde:



"Daha iyi olacağımızı biliyoruz"



"Geçen sene de başlangıçta takımımız en az bu kadar başarılıydı. Bu sene daha fazla puan aldık. O yüzden negatif bir düşüncemiz yok,ümitliyiz ve daha iyi olacağımızı biliyoruz. Transferlerin hepsi çok faydalı olacak. Hepsi UEFA kriterlerine göre yapıldı."



"Allah selamet versin Gomez'e."



"Gomez ve Töre ile ilgili herhangi bir planımız yok. Ocak ayı geldiğinde onların ve bizim durumumuza göre gündemimize gelirse bakarız. Şu an için böyle bir şey yok. Şartlara göre bakılır. Ancak şu an için kesinlikle öyle bir düşüncemiz yok. Fikret başkanın tabiriyle 'Allah selamet versin Gomez'e.' Oranın oyuncusu onunla ilgili bir açıklama yapmamız doğru olmaz ve beni hiç ilgilendirmiyor."



"Aboubakar'ın kötü çıktığına katılmıyorum."



"Aboubakar'ın kötü çıktığı şeklindeki eleştirilere ben katılmıyorum. Ben faydalı olacağına inanıyorum. Bir süreç yaşıyor ve bu süreci aşabilecek bir kişiliği var. Biz bu konuda kamuoyuyla aynı fikirde değiliz."



"Geniş kadro sorun değil."



"Yavaş yavaş oturmak üzere takımımız. Hocanın takıma olan güveni son derece pozitif. Bizim de hocamıza bakışımız son derece pozitif. Elindeki kadronun hepsinden nasıl daha fazla verim alır onun üzerinde çalışıyor. Geniş kadronun olması bir sorun değil. Çok iyi bir şey. Yukarı doğru gidiyor performansımız olduğunu düşünüyorum."



"Niye Napoli'yi yenmeyelim."



"Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde de başarı istiyoruz. Niye Napoli'yi yenmeyelim. Bizim ana hedefimiz gruptan 1. olarak çıkmak."



Bir çeyrek final oynayalım önce Şampiyonlar Ligi'nde sonra da UEFA'da final hedefi koyarız"



"Kurullar tüzüğe göre davranmalı."



"Beşiktaş'ın gerçek sahibi genel kuruldur. Bu kulübü yönetecek kurullar seçimle oraya gelirler. Bu tüzük çerçevesinde görevleri bellidir. Biz Beşiktaş'ı tüzükle idare etmek zorundayız. Bizim başka bir şey yapmamız söz konusu olamaz. Kurulları genel kurul seçer ve bu kurullar da tüzüğe uygun olarak işlerini yapmak zorundadır."



"Eto'o ile görüşmedik."



"Eto'o ile ilgili bizim bir transfer görüşmemiz olmamıştır. Etik olarak başka bir takımın oyuncusuyla transfer görüşmesi yapmamız etik değildi. Bir transfer görüşmemiz olmamıştır. Biz Etoo ile bir transfer görüşmesi yapmadık."



"Sosa Fenerbahçe'ye 1 liraya mı 100 milyona mı gider bizi ilgilendirmez."



"Sosa tatildeyken benim yanıma geldi konuştuk bir kaç kere. Maalesef kendisinden kaynaklanan bir baskısı oldu bize. Bu baskıya dayanamadığımız için de kendisini yolcu etmek zorunda kaldık. Sosa benim futbolcum değil artık. Sosa bu saatten sonra istediği yerde mücadele edebilir. 8.5 milyon Euro bir gelirle sattık kendisini. Ben artık kazandırdığımız paraya bakarım. Fenerbahçe'ye 1 liraya mı gider 100 milyona mı gider ben bunlara bakamam artık. Beşiktaş'ın formasını giymeyen hiç bir oyuncuyla ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum."



"Bütün oyuncular birbirini seviyor."



"Caner ve Cenk arasında olan şeyler. Biz çıkan bu tarz gerilimlerden negatif etkilenmiyoruz. Antrenmanlar çok hırslı geçiyor ve bazı gerilimler olabiliyor. Bu olayları abartmamak lazım.Bütün oyuncular birbirlerini seviyor onlar da etten kemikten yapılmış insanlar."



"Tolga Zengin sizin oyuncunuz."



"Tolga profesyonel olarak taraftarların protestolarını kabullenmek zorunda ama taraftara da şunu söylemem lazım Tolga'da sizin oyuncunuz."



Nevzat Demir Tesisleri'nde yenileme çalışmaları tam gaz



Bu arada Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yenileme çalışmaları da tam gaz devam ediyor.



Futbol A Takımı için yenilenen SPA merkezi 2.başkan Ahmet Nur Çebi tarafından basına tanıtıldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği ses duvarı için de inşaat çalışmaları başladı. Antrenman sahasının karayoluna bakan bölümündeki duvar içine ses geçirmeyen yeni bir duvar inşaa edilecek.