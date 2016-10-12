 AGÜ Spor: 48 - Beşiktaş: 59 – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    AGÜ : 48 - : 59

    AGÜ Spor: 48 - Beşiktaş: 59

    Erciyes Cup ilk gün maçında turnuvanın evsahibi AGÜ ile karşılaşan , sahadan 48-59’luk’luk sonuçla kazandı.

    Maça seri sayılar ile başlayan , farkı 6 sayıya kadar çıkarttı. Periyodun ortasında toparlanan ve skoru 12-12'ye getiren AGÜ , periyot sonlarında Beşiktaş'ın sayılarına engel olamadı: 14-21. İkinci periyotta AGÜ Spor'un sayılarına karşılık vermeyi başaran Beşiktaş ilk yarıyı 27-35 önde tamamladı. Üçüncü periyodun başında genç sporcularla mücadele eden AGÜ Spor, Beşiktaş'ın farkı çift hanelere çıkarmasına engel olamadı. Farkın açılmasından sonra mola alan AGÜ Spor, periyodun sonuna kadar farkı 7 sayıya düşürdü. Dördüncü periyoda daha iyi başlayan AGÜ Spor farkı 6 sayıya kadar düşürdü. AGÜ Spor'un sayılarına çabuk cevap veren Beşiktaş farkı tekrar 10 sayıya çıkarttı. Beşiktaş maç sonuna kadar farkı korudu ve Erciyes Cup ilk maçını kazandı: 48–59
    Erciyes Cup ilk gün sonuçları: ASKİ: 80 - Mersin Basket Doğuş Hastanesi: 59, Mersin Büyükşehir Belediye: 61- BOTAŞ: 63, Osmaniye Tosyalı Toyo: 66 - Girne Üniversitesi 82.

    İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)
    SALON: Kadir Has Spor Salonu
    HAKEMLER: Şeyhmuz Melek (xx), Tuğrul Ünlütürk (xx), Abdullak İlik (xx)
    AGÜSPOR: Janset Sayım (x) 5, Gizem Sezer (xx) 8, Ayşegül Günay (xxx) 16, Deniz Çatalbaş (x) 5, Tuğçe Canbaz (x) 3, Sinem Ataş (x 2), Mirna Mazic (xx) 9,
    BESİKTAŞ: Burcu Çiğil (xx) 8, Esra Erden Atacan (xxx) 17, Sera Özelci (xx) 2, İva Perovanovic (xxx)16, Mehtap Karabilecen (xx) 10, Markeisha Gatling (xx) 6
    1.PERİYOT: 14-21 (Beşiktaş lehine)
    İLK YARI: 27-35 (Beşiktaş lehine)
    3. PERİYOT: 38-45 (Beşiktaş lehine)

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:30
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