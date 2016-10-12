AGÜ Spor: 48 - Beşiktaş: 59

Erciyes Cup ilk gün maçında turnuvanın evsahibi AGÜ Spor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 48-59’luk’luk sonuçla kazandı.
Maça seri sayılar ile başlayan Beşiktaş, farkı 6 sayıya kadar çıkarttı. Periyodun ortasında toparlanan ve skoru 12-12'ye getiren AGÜ Spor, periyot sonlarında Beşiktaş'ın sayılarına engel olamadı: 14-21. İkinci periyotta AGÜ Spor'un sayılarına karşılık vermeyi başaran Beşiktaş ilk yarıyı 27-35 önde tamamladı. Üçüncü periyodun başında genç sporcularla mücadele eden AGÜ Spor, Beşiktaş'ın farkı çift hanelere çıkarmasına engel olamadı. Farkın açılmasından sonra mola alan AGÜ Spor, periyodun sonuna kadar farkı 7 sayıya düşürdü. Dördüncü periyoda daha iyi başlayan AGÜ Spor farkı 6 sayıya kadar düşürdü. AGÜ Spor'un sayılarına çabuk cevap veren Beşiktaş farkı tekrar 10 sayıya çıkarttı. Beşiktaş maç sonuna kadar farkı korudu ve Erciyes Cup ilk maçını kazandı: 48–59
Erciyes Cup ilk gün sonuçları: ASKİ: 80 - Mersin Basket Doğuş Hastanesi: 59, Mersin Büyükşehir Belediye: 61- BOTAŞ: 63, Osmaniye Tosyalı Toyo: 66 - Girne Üniversitesi 82.
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)
SALON: Kadir Has Spor Salonu
HAKEMLER: Şeyhmuz Melek (xx), Tuğrul Ünlütürk (xx), Abdullak İlik (xx)
AGÜSPOR: Janset Sayım (x) 5, Gizem Sezer (xx) 8, Ayşegül Günay (xxx) 16, Deniz Çatalbaş (x) 5, Tuğçe Canbaz (x) 3, Sinem Ataş (x 2), Mirna Mazic (xx) 9,
BESİKTAŞ: Burcu Çiğil (xx) 8, Esra Erden Atacan (xxx) 17, Sera Özelci (xx) 2, İva Perovanovic (xxx)16, Mehtap Karabilecen (xx) 10, Markeisha Gatling (xx) 6
1.PERİYOT: 14-21 (Beşiktaş lehine)
İLK YARI: 27-35 (Beşiktaş lehine)
3. PERİYOT: 38-45 (Beşiktaş lehine)
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:30
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Toplam 4
Yorum
Turgay iki macida alacagiz
- Trabzonspor, Akhisar'a hazırlanıyor
Toplam 2
Yorum
MEMDUH CENGİZ Slm. Artık üzmeyin milyonları, inanin bütün moralimiz sıfır oluyor maçtan sonra, yaşama hevesimiz sizsiniz, bize huzur verin, mutluluk verin, sevindirin bizi, seçelim sizi!.
- Azerbaycan Dünya Kupası'na yürüyor
Toplam 5
Yorum
Rahib inshAllah hem Turkiye hem Azerbaycan katilir
AGÜ Spor: 48 - Beşiktaş: 59 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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