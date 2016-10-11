 Kartal yenilgiyi unuttu – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Kartal yenilgiyi unuttu

    Kartal yenilgiyi unuttu

    ‘Şampiyon’ apoletli siyah-beyazlılar yeni sezona da iyi başladı. pozitif futboluna, ‘yenilmez’ kimliğini de ekledi. Her öğrencisine öz güven aşılayan Şenol Güneş kadroyu maksimum faydada kullanıyor. Beşiktaş 12 maçtır yenilmiyor.

    Siyah-beyazlıların başına geçtiğimiz sezon Şenol Güneş'in geçmesiyle birlikte takımın çehresi değişmişti. Tam bir hücum takımına dönüşen, pozitif futboluyla taraflı-tarafsız herkesin "Bileklerinin haklarıyla şampiyon oldular" dediği yeni sezonda Mario Gomez, Sosa, Gökhan Töre gibi kritik isimleri kaybetse de yeni bir kimliğe büründü. Kartal, bu sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve hazırlık maçlarında çıktığı 12 randevuda hiç yenilgi yüzü görmedi. Bu dönemde 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Bunda en büyük etken hiç şüphesiz Şenol Güneş. Öğrencilerine öz güven aşılayan deneyimli teknik adam, kadrosundaki herkese şans vererek rekabeti de üst düzeye çıkardı.

    VODAFONE FAKTÖRÜ
    Şenol Güneş'in 'yenilmez' takımını rakiplerine üstün kılan bir nokta da iç saha maçlarında hissettiği büyük güç. Ateşli taraftarının desteğiyle Kartal, yeni evinde hiç yenilmedi. Vodafone Arena'da oynanan 10 maçın 8'ini kazanan Kartal, 2 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş henüz başında olduğumuz sezonda 12 maçı geride bırakırken hiç yenilmezken neredeyse 2 gol ortalaması tutturdu. 23 kez rakip ağları sarkan siyahbeyazlılar kalesinde sadece 10 gole izin verdi. Yönetim ise takımlarının asıl güç gösterisinin Şampiyonlar Ligi'nde olacağını düşünüyor.

    GENİŞ KADRO FARKINI GÖSTERDİ
    Beşiktaş bu yaz döneminde geç de olsa stoper mevkii hariç Şenol Güneş'in eline kullanabileceği geniş bir kadro sunmuştu. Deneyimli hoca geçen sezon düzenli olarak 13-14 ismi kullanıyordu. Bu sezon ise herkese eşit forma dağıtarak herkesin zinde kalmasını sağlıyor.

    RAKİBE TOPU TESLİM ETMİYOR
    Kartal'ın 'yenilmez' hale dönüşmesinde topa sahip olma yüzdesinin etkisi de büyük. Beşiktaş bu sezon hiçbir maçta bu alanda rakibin gerisine düşmedi. Rize'de yüzde 71 topla oynama ile sezonun rekorunu kırdı. En etkileyici olan deplasmanında yüzde 53'ü bulmasıydı.

    BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON MAÇLARI


    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:13
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