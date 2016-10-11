Kartal yenilgiyi unuttu
‘Şampiyon’ apoletli siyah-beyazlılar yeni sezona da iyi başladı. Beşiktaş pozitif futboluna, ‘yenilmez’ kimliğini de ekledi. Her öğrencisine öz güven aşılayan Şenol Güneş kadroyu maksimum faydada kullanıyor. Beşiktaş 12 maçtır yenilmiyor.
Siyah-beyazlıların başına geçtiğimiz sezon Şenol Güneş'in geçmesiyle birlikte takımın çehresi değişmişti. Tam bir hücum takımına dönüşen, pozitif futboluyla taraflı-tarafsız herkesin "Bileklerinin haklarıyla şampiyon oldular" dediği Beşiktaş yeni sezonda Mario Gomez, Sosa, Gökhan Töre gibi kritik isimleri kaybetse de yeni bir kimliğe büründü. Kartal, bu sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve hazırlık maçlarında çıktığı 12 randevuda hiç yenilgi yüzü görmedi. Bu dönemde 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Bunda en büyük etken hiç şüphesiz Şenol Güneş. Öğrencilerine öz güven aşılayan deneyimli teknik adam, kadrosundaki herkese şans vererek rekabeti de üst düzeye çıkardı.
VODAFONE FAKTÖRÜ
Şenol Güneş'in 'yenilmez' takımını rakiplerine üstün kılan bir nokta da iç saha maçlarında hissettiği büyük güç. Ateşli taraftarının desteğiyle Kartal, yeni evinde hiç yenilmedi. Vodafone Arena'da oynanan 10 maçın 8'ini kazanan Kartal, 2 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş henüz başında olduğumuz sezonda 12 maçı geride bırakırken hiç yenilmezken neredeyse 2 gol ortalaması tutturdu. 23 kez rakip ağları sarkan siyahbeyazlılar kalesinde sadece 10 gole izin verdi. Yönetim ise takımlarının asıl güç gösterisinin Şampiyonlar Ligi'nde olacağını düşünüyor.
GENİŞ KADRO FARKINI GÖSTERDİ
Beşiktaş bu yaz döneminde geç de olsa stoper mevkii hariç Şenol Güneş'in eline kullanabileceği geniş bir kadro sunmuştu. Deneyimli hoca geçen sezon düzenli olarak 13-14 ismi kullanıyordu. Bu sezon ise herkese eşit forma dağıtarak herkesin zinde kalmasını sağlıyor.
RAKİBE TOPU TESLİM ETMİYOR
Kartal'ın 'yenilmez' hale dönüşmesinde topa sahip olma yüzdesinin etkisi de büyük. Beşiktaş bu sezon hiçbir maçta bu alanda rakibin gerisine düşmedi. Rize'de yüzde 71 topla oynama ile sezonun rekorunu kırdı. En etkileyici olan Benfica deplasmanında yüzde 53'ü bulmasıydı.
BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON MAÇLARI
VODAFONE FAKTÖRÜ
Şenol Güneş'in 'yenilmez' takımını rakiplerine üstün kılan bir nokta da iç saha maçlarında hissettiği büyük güç. Ateşli taraftarının desteğiyle Kartal, yeni evinde hiç yenilmedi. Vodafone Arena'da oynanan 10 maçın 8'ini kazanan Kartal, 2 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş henüz başında olduğumuz sezonda 12 maçı geride bırakırken hiç yenilmezken neredeyse 2 gol ortalaması tutturdu. 23 kez rakip ağları sarkan siyahbeyazlılar kalesinde sadece 10 gole izin verdi. Yönetim ise takımlarının asıl güç gösterisinin Şampiyonlar Ligi'nde olacağını düşünüyor.
GENİŞ KADRO FARKINI GÖSTERDİ
Beşiktaş bu yaz döneminde geç de olsa stoper mevkii hariç Şenol Güneş'in eline kullanabileceği geniş bir kadro sunmuştu. Deneyimli hoca geçen sezon düzenli olarak 13-14 ismi kullanıyordu. Bu sezon ise herkese eşit forma dağıtarak herkesin zinde kalmasını sağlıyor.
RAKİBE TOPU TESLİM ETMİYOR
Kartal'ın 'yenilmez' hale dönüşmesinde topa sahip olma yüzdesinin etkisi de büyük. Beşiktaş bu sezon hiçbir maçta bu alanda rakibin gerisine düşmedi. Rize'de yüzde 71 topla oynama ile sezonun rekorunu kırdı. En etkileyici olan Benfica deplasmanında yüzde 53'ü bulmasıydı.
BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON MAÇLARI
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 22:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Kartal yenilgiyi unuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.