Futbolculara teklif yağıyor

Kartal'ın alternatifli kadrosunda zaman zaman önemli futbolcular da yedek kalıyor. Ancak yine de hepsinin bir taliplisi var. Sakatlığı sonrası 11'de şans bulamayan Rdoholfo'yu Gremio istiyor. Adriano'ya Katar'dan ciddi teklifler geliyor. Kerim Frei için WBA ısrarcı. Aras Özbiliz'e de Kuban kanca atmış durumda. Güneş ise kadrosunu korumak istiyor.