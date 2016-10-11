Futbolculara teklif yağıyor
Kartal'ın alternatifli kadrosunda zaman zaman önemli futbolcular da yedek kalıyor. Ancak yine de hepsinin bir taliplisi var. Sakatlığı sonrası 11'de şans bulamayan Rdoholfo'yu Gremio istiyor. Adriano'ya Katar'dan ciddi teklifler geliyor. Kerim Frei için WBA ısrarcı. Aras Özbiliz'e de Kuban kanca atmış durumda. Güneş ise kadrosunu korumak istiyor.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 22:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
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