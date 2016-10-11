 Futbolculara teklif yağıyor – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Futbolculara teklif yağıyor

    Futbolculara teklif yağıyor
    Kartal'ın alternatifli kadrosunda zaman zaman önemli futbolcular da yedek kalıyor. Ancak yine de hepsinin bir taliplisi var. Sakatlığı sonrası 11'de şans bulamayan Rdoholfo'yu Gremio istiyor. Adriano'ya Katar'dan ciddi teklifler geliyor. Kerim Frei için WBA ısrarcı. Aras Özbiliz'e de Kuban kanca atmış durumda. Güneş ise kadrosunu korumak istiyor.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:06
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