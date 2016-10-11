Caner ile Cenk arasında gerilim

Milli takımlardan dönen futbolcuların katıldığı Beşiktaş'ın akşam antrenmanında, Caner Erkin ile Cenk Tosun arasında tartışma yaşandı. Dar alanda çift kale maç sırasında Caner Erkin, Cenk Tosun'a sert girdi.



"AYIP EDİYORSUN"

Caner'in kontrolsüz hareketiyle yerde kalan Cenk, takım arkadaşına 'Ayıp ediyorsun' diye seslendi. Cenk'in uyarısı sonrası sinirkenen Caner Erkin takım arkadaşının üzerine yürüdü. Bu esnada araya Gökhan Gönül ile Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna'nın girmesiyle tartışma daha da alevlenmeden engellendi.



VİDEO | BEŞİKTAŞ ANTRENMANINDA KAVGA



