 Caner ile Cenk arasında gerilim – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    Caner ile Cenk arasında gerilim

    Caner ile Cenk arasında gerilim

    Ligin 7. haftasındaki maçı hazırlıklarına başlayan 'ta antrenmanda gerginlik yaşandı.

    Milli takımlardan dönen futbolcuların katıldığı 'ın akşam antrenmanında, ile arasında tartışma yaşandı. Dar alanda çift kale maç sırasında Caner Erkin, Cenk Tosun'a sert girdi.

    "AYIP EDİYORSUN"
    Caner'in kontrolsüz hareketiyle yerde kalan Cenk, takım arkadaşına 'Ayıp ediyorsun' diye seslendi. Cenk'in uyarısı sonrası sinirkenen Caner Erkin takım arkadaşının üzerine yürüdü. Bu esnada araya Gökhan Gönül ile Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna'nın girmesiyle tartışma daha da alevlenmeden engellendi.

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    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:20
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