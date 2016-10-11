Caner ile Cenk arasında gerilim
Ligin 7. haftasındaki Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta antrenmanda gerginlik yaşandı.
Milli takımlardan dönen futbolcuların katıldığı Beşiktaş'ın akşam antrenmanında, Caner Erkin ile Cenk Tosun arasında tartışma yaşandı. Dar alanda çift kale maç sırasında Caner Erkin, Cenk Tosun'a sert girdi.
"AYIP EDİYORSUN"
Caner'in kontrolsüz hareketiyle yerde kalan Cenk, takım arkadaşına 'Ayıp ediyorsun' diye seslendi. Cenk'in uyarısı sonrası sinirkenen Caner Erkin takım arkadaşının üzerine yürüdü. Bu esnada araya Gökhan Gönül ile Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna'nın girmesiyle tartışma daha da alevlenmeden engellendi.
VİDEO | BEŞİKTAŞ ANTRENMANINDA KAVGA
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 19:20
- Riekerink, yönetimin kalbini fethediyor
Toplam 1
Yorum
eminiz altyapıdan birisine şans verdi diye tüm dünyanın ilgisi galatasarayın üzerinde öyle mi..? hmm.........
- Galatasaray yine mi Avrupa'ya gidemeyecek?
Toplam 2
Yorum
anlam veremiyorum yahu bunlar nasıl şirket sahipleri az zarar yaptık diye seviniyorlar her sezonu zararla kapatmak zorunda mısınız?
- FORMAMI ÖZLEDİM
Toplam 1
Yorum
bekir sıtkı GEÇMİŞ OLSUN DİYORUN.. TÜM Y. MALATYASPOR LULARA SEVGİLER
Caner ile Cenk arasında gerilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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