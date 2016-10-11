 Caner Erkin tam isabet – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Caner Erkin tam isabet

    Caner Erkin tam isabet
    Beşiktaşlılar, İnter'den kiralık olarak gelen Caner Erkin'in şu ana kadar gösterdiği performanstan bir hayli memnun. Varını- yoğunu sahaya koyan tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de takımın en çok top çalan ismi. Caner maç başına 4 top çalarak rakibin ataklarını durdurmakla kalmıyor, raket gibi sol ayağıyla pozisyonlar da hazırlıyor.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:09
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