Caner Erkin tam isabet
Beşiktaşlılar, İnter'den kiralık olarak gelen Caner Erkin'in şu ana kadar gösterdiği performanstan bir hayli memnun. Varını- yoğunu sahaya koyan tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de takımın en çok top çalan ismi. Caner maç başına 4 top çalarak rakibin ataklarını durdurmakla kalmıyor, raket gibi sol ayağıyla pozisyonlar da hazırlıyor.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 22:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
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