Caner Erkin tam isabet

Beşiktaşlılar, İnter'den kiralık olarak gelen Caner Erkin'in şu ana kadar gösterdiği performanstan bir hayli memnun. Varını- yoğunu sahaya koyan tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de takımın en çok top çalan ismi. Caner maç başına 4 top çalarak rakibin ataklarını durdurmakla kalmıyor, raket gibi sol ayağıyla pozisyonlar da hazırlıyor.