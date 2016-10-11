Beşiktaş salonda çalıştı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor ile 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlıların, salonda denge ve kuvvet çalışmaları üzerinde durduğu bildirildi.
Antrenmana, milli takımlarda olan Ricardo Quaresma ve Aras Özbiliz'in katılmadığı kaydedildi.
Beşiktaş, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 14:14
- Milli aralar dert değil
Toplam 1
Yorum
karakartal Milli ara tam tersi Beşiktaşa yarıyor.Sakatlar düzeliyor.
- Sadettin Saran 8 yıl süren davayı kazandı
Toplam 20
Yorum
Engin Fatih milli tkm aziz fenei somuruyor
- Messi'nin aklı Arjantin'de
Toplam 1
Yorum
:) ADAMLARIN ALDIĞI PARALARA BAK BİRDE TÜRKİYE DEKİ ASKERİ ÜCRETLE GEÇİNMEYE CALIŞAN İNSANALAR NASIL BİR UÇURUM BUU
Beşiktaş salonda çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.