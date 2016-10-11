 Beşiktaş salonda çalıştı – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    salonda çalıştı

    Beşiktaş salonda çalıştı

    , Toto Süper Lig’in 7. haftasında ile 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlıların, salonda denge ve kuvvet çalışmaları üzerinde durduğu bildirildi.

    Antrenmana, milli takımlarda olan Ricardo Quaresma ve Aras Özbiliz'in katılmadığı kaydedildi.

    , karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam yapacağı çalışmayla sürdürecek.

    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 14:14
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