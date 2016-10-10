Szalai’den yeşil ışık
Sportif direktör Gökhan Keskin’in İsviçre maçında izlediği Macar forvet için ilk adımı attığı ve oyuncu ile görüşme ayarlanmasını istediği menajerlerden olumlu yanıt aldığı iddia edildi.
Gomez gibi merkezde oynayacak bir forvet için araştırmalara başlayan Beşiktaş'ta sportif direktör Gökhan Keskin'in resmi adımları attığı bildirildi. Siyah-beyazlı yöneticinin Macaristanİsviçre maçında izleyip olumlu rapor verdiği Adam Szalai için menajerlerden 29 yaşındaki forvet ile bir görüşme ayarlanmasını istediği kaydedilirken, Szalai'nin bu teklife olumlu yanıt verdiği bilgisi paylaşıldı. Beşiktaş'ın sezonun ikinci yarısında Avrupa macerasına devam etmesi durumunda transferin daha kolaylaşabileceği de iddialar arasında yer aldı. Oyuncu hakkında yönetime ve teknik direktör Şenol Güneş'e sunulan rapor sonrası usta hocanın da 'tamam' dediği bildirildi.
YENİ TEKLİF
Siyah-beyazlı takım, 1.93 boyundaki Macar futbolcu için sezon başında da kiralama teklifinde bulunmuş ancak kulübü Hoffenheim'ı ikna edememişti. Bu nedenle futbolcuyu ayarlamasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ın, Keskin- Szalai görüşmesinin ardından Alman ekibini ikna edecek yeni bir teklif üzerinde çalışacağı gelen haberler arasında.
YENİ TEKLİF
Siyah-beyazlı takım, 1.93 boyundaki Macar futbolcu için sezon başında da kiralama teklifinde bulunmuş ancak kulübü Hoffenheim'ı ikna edememişti. Bu nedenle futbolcuyu ayarlamasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ın, Keskin- Szalai görüşmesinin ardından Alman ekibini ikna edecek yeni bir teklif üzerinde çalışacağı gelen haberler arasında.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
Szalai’den yeşil ışık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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