 Szalai’den yeşil ışık – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Szalai’den yeşil ışık

    Szalai’den yeşil ışık

    Sportif direktör Gökhan Keskin’in İsviçre maçında izlediği Macar forvet için ilk adımı attığı ve oyuncu ile görüşme ayarlanmasını istediği menajerlerden olumlu yanıt aldığı iddia edildi.

    Gomez gibi merkezde oynayacak bir forvet için araştırmalara başlayan 'ta sportif direktör Gökhan Keskin'in resmi adımları attığı bildirildi. Siyah-beyazlı yöneticinin Macaristanİsviçre maçında izleyip olumlu rapor verdiği Adam Szalai için menajerlerden 29 yaşındaki forvet ile bir görüşme ayarlanmasını istediği kaydedilirken, Szalai'nin bu teklife olumlu yanıt verdiği bilgisi paylaşıldı. Beşiktaş'ın sezonun ikinci yarısında Avrupa macerasına devam etmesi durumunda transferin daha kolaylaşabileceği de iddialar arasında yer aldı. Oyuncu hakkında yönetime ve teknik direktör Şenol Güneş'e sunulan rapor sonrası usta hocanın da 'tamam' dediği bildirildi.

    YENİ TEKLİF
    Siyah-beyazlı takım, 1.93 boyundaki Macar futbolcu için sezon başında da kiralama teklifinde bulunmuş ancak kulübü Hoffenheim'ı ikna edememişti. Bu nedenle futbolcuyu ayarlamasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ın, Keskin- Szalai görüşmesinin ardından Alman ekibini ikna edecek yeni bir teklif üzerinde çalışacağı gelen haberler arasında.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:42
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