Hutchinson, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, geçen sezon elde ettikleri şampiyonlukla iyi takım olduklarını ortaya koyduklarını vurgulayarak, "Güçlü bir takımız. Bazı oyuncularımız ayrıldı. Onların yerine katılan oyuncular oldu. Şunu kabul etmek lazım ki yeni oyuncular katıldığında zamana ihtiyacınız var ama adım adım takım kimyası oturuyor." dedi.

Geniş bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, şunları söyledi:

"Kadroda çok büyük değişiklikler olmadı. Takımın omurgasında bazı değişiklikler oldu ama takım kimyasında çok büyük değişiklikler olmadı. İyi başladığımızı düşünüyorum. Şimdiye kadar maç kaybetmedik. Bence umut veren bir performans var. Geçen sezon da bunu dile getirmiştim. Çok uzun vadeli hesaplar koymadan, maç maç hareket etmemiz gerekiyor."

Takımın yeni oyuncularından Gökhan İnler ve Anderson Talisca'yı değerlendiren Hutchinson, "Gökhan İnler'in çok önemli bir deneyimi var. Talisca'nın potansiyeli yüksek, çok genç bir oyuncu, çok yetenekli. İkisi de önemli oyuncular. Orta sahadaki rekabet arttı. Bence bütün takım için olumlu. Her maç en iyisini vermeye çalışacağız. Seçenekler arttı, kadro derinliği arttı. Bence olumlu bir gidişat var." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanlığı yapması

Takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile yaptığı maça kaptan olarak çıkmasına değinen Atiba Hutchinson, "Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Beşiktaş gibi bir kulübün kaptanı olarak bu duyguyu yaşamak daha da güzel bir şey. Unutulması zor, güzel bir deneyimdi." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde maç maç düşünerek hareket etmeleri gerektiğine dikkati çeken Hutchinson, şunları kaydetti:

"Napoli'ye karşı çok önemli bir maç oynayacağız. Eğer oradan iyi bir sonuçla dönersek, şansımız çok yükselecek. En önemlisi de takımın öz güveni, inancı gerçekten yüksek. Grupta iyi iş yapabileceğimizi, ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz."