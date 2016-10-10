"Orta sahadaki rekabet arttı"
Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, takım kimyasının yavaş yavaş oturduğunu söyledi.
Geniş bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, şunları söyledi:
"Kadroda çok büyük değişiklikler olmadı. Takımın omurgasında bazı değişiklikler oldu ama takım kimyasında çok büyük değişiklikler olmadı. İyi başladığımızı düşünüyorum. Şimdiye kadar maç kaybetmedik. Bence umut veren bir performans var. Geçen sezon da bunu dile getirmiştim. Çok uzun vadeli hesaplar koymadan, maç maç hareket etmemiz gerekiyor."
Takımın yeni oyuncularından Gökhan İnler ve Anderson Talisca'yı değerlendiren Hutchinson, "Gökhan İnler'in çok önemli bir deneyimi var. Talisca'nın potansiyeli yüksek, çok genç bir oyuncu, çok yetenekli. İkisi de önemli oyuncular. Orta sahadaki rekabet arttı. Bence bütün takım için olumlu. Her maç en iyisini vermeye çalışacağız. Seçenekler arttı, kadro derinliği arttı. Bence olumlu bir gidişat var." ifadelerini kullandı.
Takım kaptanlığı yapması
Takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile yaptığı maça kaptan olarak çıkmasına değinen Atiba Hutchinson, "Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Beşiktaş gibi bir kulübün kaptanı olarak bu duyguyu yaşamak daha da güzel bir şey. Unutulması zor, güzel bir deneyimdi." diye konuştu.
Şampiyonlar Ligi'nde maç maç düşünerek hareket etmeleri gerektiğine dikkati çeken Hutchinson, şunları kaydetti:
"Napoli'ye karşı çok önemli bir maç oynayacağız. Eğer oradan iyi bir sonuçla dönersek, şansımız çok yükselecek. En önemlisi de takımın öz güveni, inancı gerçekten yüksek. Grupta iyi iş yapabileceğimizi, ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz."
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:00
- Beşiktaş artık kaybetmiyor
Toplam 1
Yorum
gkhgny1907 napoli ile seri başlıyor.bu başlığı 1 ay sonra silmek zorunda kalacaksınıuz.itiraf edin bjk şuan şansa bala ilerliyor
- Riekerink arayışta
Toplam 3
Yorum
linnes bnce bu adama dikkat edilmeli ofansıf bir bek ve önündeki oynayan adamla uyumu yakalarsa çok rahat asist kralı olur adam iyi okuyo oyunu ve akıllı oynuyo ama sinan yüzünden yediler adamı
- Saray’ın altın 'Kapı'sı
Toplam 12
Yorum
austin daha oynamsına çoook var her yıl 2 direktör değiştiren ülkenin tkmı olduğumuzdan zoor böyle hikayeler..
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