 Napoli'nin golcüsü ameliyat oldu – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    'nin golcüsü ameliyat oldu

    Napoli'nin golcüsü ameliyat oldu

    İtalya Birinci Ligi (Serie A) takımlarından 'nin Polonyalı golcüsü Arkadiusz 'in en az 3,5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    Polonya Milli Takımı'nın, Danimarka'ya karşı 2018 Dünya Kupası elemelerinde geçen cumartesi yaptığı maçta sakatlanan 22 yaşındaki golcü futbolcu , bugün 'da sol diz ön çapraz bağlarından ameliyat edildi.

    Villa Stuart kliniğinde ameliyata alınan Milik'in en az 3,5 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

    Bir radyo kanalına konuşan kulüp doktoru De Nicola, Milik'in güçlü bir karakter olduğunu belirterek, "O bu sakatlıkla sükunetle yüzleşiyor. İyileşme süreci en az 3,5 ay sürebilir. Onu daha kısa sürede de sahada görmemiz ihtimaller arasında. Ocak ayında tesislerde koşarken görebiliriz." diye konuştu.

    Kulübünden yapılan açıklamada da sol diz ön çapraz bağlarından ameliyat edilen yıldız oyuncunun, başarılı bir operasyon geçirdiği ifade edildi.

    Polonyalı golcü de sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan taraftarlara seslenerek, "Sizin desteğiniz bana yardım ediyor. Teşekkür ederim. Her şey daha iyiye gidecek. Daha güçlü döneceğim." değerlendirmesinde bulundu.

    Uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacak Milik'e başta takım arkadaşları ve meslektaşlarından geçmiş olsun mesajları geldi.

    'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Napoli'nin golcü oyuncusu, siyah-beyazlılar karşısında 19 Ekim ve 1 Kasım tarihlerindeki maçlarda forma giyemeyecek.

    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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