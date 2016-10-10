Napoli'nin golcüsü ameliyat oldu

Polonya Milli Takımı'nın, Danimarka'ya karşı 2018 Dünya Kupası elemelerinde geçen cumartesi yaptığı maçta sakatlanan 22 yaşındaki golcü futbolcu Milik, bugün Roma'da sol diz ön çapraz bağlarından ameliyat edildi.

Villa Stuart kliniğinde ameliyata alınan Milik'in en az 3,5 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Bir radyo kanalına konuşan kulüp doktoru De Nicola, Milik'in güçlü bir karakter olduğunu belirterek, "O bu sakatlıkla sükunetle yüzleşiyor. İyileşme süreci en az 3,5 ay sürebilir. Onu daha kısa sürede de sahada görmemiz ihtimaller arasında. Ocak ayında tesislerde koşarken görebiliriz." diye konuştu.

Napoli Kulübünden yapılan açıklamada da sol diz ön çapraz bağlarından ameliyat edilen yıldız oyuncunun, başarılı bir operasyon geçirdiği ifade edildi.

Polonyalı golcü de sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan taraftarlara seslenerek, "Sizin desteğiniz bana yardım ediyor. Teşekkür ederim. Her şey daha iyiye gidecek. Daha güçlü döneceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacak Milik'e başta takım arkadaşları ve meslektaşlarından geçmiş olsun mesajları geldi.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Napoli'nin golcü oyuncusu, siyah-beyazlılar karşısında 19 Ekim ve 1 Kasım tarihlerindeki maçlarda forma giyemeyecek.