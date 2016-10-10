 Napoli’de şok sakatlık: 4 ay! – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    ’de şok sakatlık: 4 ay!

    Napoli’de şok sakatlık: 4 ay!
    'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maçını oynayacağı Napoli sakatlık şoku ile sarsıldı. İtalyan ekibinin Higuain'in yerine transfer ettiği Polonyalı Arkadiusz Milik, ülkesinin Danimarka ile oynadığı karşılaşmada sakatlandı. Çapraz bağlarının koptuğu öğrenilen 22 yaşındaki forvetin 4 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Milik bu sezon 9 maçta 7 gol, 1 asistle mücadele etmişti.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:40
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