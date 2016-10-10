Napoli’de şok sakatlık: 4 ay!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maçını oynayacağı Napoli sakatlık şoku ile sarsıldı. İtalyan ekibinin Higuain'in yerine transfer ettiği Polonyalı Arkadiusz Milik, ülkesinin Danimarka ile oynadığı karşılaşmada sakatlandı. Çapraz bağlarının koptuğu öğrenilen 22 yaşındaki forvetin 4 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Milik bu sezon 9 maçta 7 gol, 1 asistle mücadele etmişti.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 81
Yorum
Levent Hadi ordan. O kupa zaten o stada getirilmemismiydi. Sen degil feristahin olsa o kupayi yinede catir catir alirdik.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
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